Milkshake is alles, maar wég met de hokjesgeest

Je hebt festival, opvallende festivals en héél opvallende festivals. Milkshake behoort tot de laatste categorie, het is in vijf jaar uitgegroeid tot een feest waar niets moet, alles mag en geen uitdossing te gek is.

Veel festivalgangers kunnen er dus niet op wachten: Milkshake op het Westergasterrein in Amsterdam. Vrijdag opent een heuse Milkshakewinkel, zo werd maandag bekend. Wat staat de festivalganger dit jaar – zaterdag 29 en zondag 30 juli – te wachten?

Twee dagen

Voor de tweede keer is Milkshake twee dagen te bezoeken (de weekendkaarten zijn overigens op). Over het Westergasterrein zijn tal van podia te vinden die allemaal een eigen verhaal vertellen en een verschillend gevoel uitdragen. Beide dagen zijn overigens totaal verschillend. In de nacht wordt het terrein omgebouwd.

Winkel

Milkshake krijgt deze editie een eigen winkel, waar merchandise van het dancefestival en een gelimiteerd aantal zaterdagkaarten worden verkocht. De winkel opent komende vrijdag. Bestaat ie om eens lekker te kassen? Nou nee, per verkocht artikel wordt 1 euro weer uit de kassa gehaald om te schenken aan For All Who Love. Deze stichting zet zich in voor diversiteit en tolerantie en wil het geld besteden aan - het duurt nog even – ‘een kerstdiner voor roze ouderen’.

Niets moet, alles mag

Met de genoemde diversiteit zijn we precies waar Milkshake voor staat: een grote diversiteit aan huidskleuren, seksuele voorkeuren en verschijningsvormen. Het motto is sinds de eerste editie ‘niets moet, alles mag’. Het feest wil laten zien dat muzieksmaak en kledingkeuze losstaan van seksualiteit. Wég met die hokjesgeest…

De Trut

Aan het evenement werken talloze instellingen mee die subculturen vertegenwoordigen. Een bekende in de hoofdstad is homodiscotheek De Trut, maar ook Mr B is erbij, een Nederlandse autoriteit op het gebied van de leer- en fetisj-scene.

Pre-festival

Op vrijdag 28 juli wordt een pre-festival gehouden, speciaal voor verstandelijk gehandicapten. Milkshake wil hen de kans op een festivalervaring geven. Op de mini-editie zijn vrijwel alle activiteiten die ook op ‘het grote festival’ te vinden zijn. Alle medewerkers van Milkshake zetten zich op vrijdag belangeloos in.

Y.M.C.A.

In de line-up is een legendarische naam uit de discotijd te vinden, Village People. Zij geven in Amsterdam en ode aan Wham, maar ongetwijfeld ontbreekt hun wereldhit Y.M.C.A. niet. Mocht je niet weten hoe de uitgedoste heren hun hilarische dansje deden, oefen dan maar even bij een YouTube-filmpje.

Carnaval

Ben je van nog meer gekkigheid dan hilarische dansen? Erwin Olaf viert op zaterdag de vrijdag met het thema carnaval. Onder meer De Deurzakkers, Willie Wartaal en Patrytrashers treden dan op.

Termen

Het festival heeft op Milkshakefestival.com een waslijst aan termen geplaatst om Milkshake wat beter te begrijpen. Weet je de betekenis van woorden als trisexual, vajayjay, unicorn, ursula, nonmonoseksueel, eyecandy en chi meid niet? Opzoeken maar!