De twee gezichten van straatrapper Josylvio

Het regent streams, views en lof voor rapper Josylvio. Het nieuwe album 2 Gezichten van de zoon van een Nederlandse moeder en een Egyptische vader, echte naam Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, krijgt geweldige recensies. Samen met BKO maakte hij een track voor EnBloc, een compilatiealbum vol samenwerkingen tussen Nederlandse hiphoppers dat vorige week verscheen.

We denken dat hiphoppers uit grote steden komen. Jij komt uit Naarden.

Ik ben een geval apart. Er zijn hier wel jongens met hiphop bezig, maar niemand maakte echt iets, je weet toch.

Is het op straat in Naarden begonnen?

Ja man: Naarden, Bussum, Huizen... Ik ben ook veel in Amsterdam en Rotterdam geweest, hoor. Ik was altijd wel overal, weet je. Mijn vader, een Egyptenaar, woonde in Caïro dus daar kwam ik ook. Twee weken geleden was ik daar nog.

Wat is EnBloc?

Een grote groep rappers die allemaal iets met platenlabel Cloud9 te maken hebben. Ik wilde altijd nog iets met BKO maken, want wij zijn heel cool met elkaar. Wij vinden elkaars shit hard, weet je. Toen we samen de studio in gingen legden we binnen drie kwartier een hele dikke track neer.

Drie kwartier maar?

Daarna ben ik nog vijf minuten terug de studio in gegaan om mijn coupletten opnieuw te doen. Mijn verses kwamen in eerste instantie niet krachtig genoeg over, omdat ik bij de eerste opname te weinig stem had.

De track L7nesh die je met Sevn Alias maakte was vorig jaar één van je eerste nummers en scoorde meteen miljoenen views op YouTube. Hoe is het om er meteen te staan?

Goed man. Het was in een tijd dat ik van alles maakte maar niks uitbracht. Mijn houding was: het hoeft niet voor mij. Maar eigenlijk wilde ik het wél. Je maakt niet zo maar muziek, weet je. Het ding was: ik wilde niet op YouTube staan en maar tienduizend views scoren. Pas door producer Esko werd ik op andere gedachten gebracht. Die zei: ‘jij kan er komen dus laten we gewoon elk half jaar iets droppen. We brengen drie, vier clipjes uit en als je dan geen views pakt, mag je zeggen: laat zitten’. L7nesh was het derde clipje en staat nu op 8 miljoen views.

Je wordt een van de belangrijkste rappers in de Nederlandse hiphopgame genoemd. Hoe voelt dat?

Dat heb ik zelf niet gelezen, man. Ja, mijn album wordt echt heel goed ontvangen. Misschien is het omdat ik nooit lieg in mijn tracks. Ik rap en praat over de dingen die ik meemaak, dat vind ik belangrijk. Mooi dat ik daar waardering voor krijg. Maar ik ben nog steeds dezelfde guy, hoor. Ik verdien nu duizenden euro’s per maand met optredens. Als je dan beweert dat je nog steeds van de straat bent, ben je dom.

Wat bedoel je met je albumtitel Met 2 Gezichten?

Dat betekent dat als je bijdehand gaat lopen doen je met een heel andere Josylvio te maken krijgt. Ik heb een kort lontje. Iedereen weet dat ook van mij. Maar de laatste tijd voel ik alleen maar positieve vibes, man.

Waar voel je je beter: in de studio of op een podium?

Ik zit bijna altijd in de studio, je weet toch. Ik ben verslaafd aan het respect dat je krijgt als je een lauwe track hebt gemaakt. En optreden is ook vet. Ik stond vorige week op WOO HAH! In Tilburg en ik heb een filmpje van mijn show opgestuurd naar mijn moeder. Ik had tranen in mijn ogen toen ik dat deed, want ik weet gewoon dat mijn moeder gaat huilen als ze dat ziet. Een multiculti publiek van jong, oud en iedereen die alles meezingt. Dat doet zo veel, man. Magisch.

