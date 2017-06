Christina Curry: Zó contactloos van online contact

Het leven van Christina Curry buiten Instagram is vastgelegd in een documentaire. Haar offline leven botst met haar populariteit online.

„Weet je?”, verzuchtte Christina Curry (27) anderhalf jaar gelden tegen Sophie Dros, „ik ontmoet iedereen maar online en nooit in het echt.” De dochter van Patricia Paay en Adam Curry geldt als ‘katinkacoorie’ met bijna dertigduizend volgers als Instagram-influencer. Regisseur Dros vond dat gegeven al interessant: „Mensen maken een online bestaan van zichzelf. Dat je bij een rotvakantie die ene mooie foto post.”

Millennialzender

Ze besloten samen tot een documentaire: Christina Curry: In Real Life. Zaterdagavond is de première op VICELAND, de nieuwste tv-zender van VICE, het wereldwijde merk dat zich op jongeren richt. Woensdagavond mochten enkele journalisten en Christina-volgers de docu samen met de zichtbaar nerveuze en tegelijkertijd blije Curry al bekijken. Christina Curry: In Real Life toont de botsing tussen online populariteit en offline leven. Want ja, Curry scheert haar benen, praat met haar vriendin op de bank en bestelt telefonisch Chinees met haar moeder. De dit jaar zoveel besproken Patricia Paay heeft overigens een hilarische bijrol in de docu.

Online vriendin gevonden

Ook online botst Curry met zichzelf. „Bewondering via Instagram kan eng worden. Mijn grootste angst is dat ik mensen teleurstel. Veel komt bij mij uit angst en onzekerheid. Maar ik wil wel graag gezien worden en likes krijgen als bevestiging.” Ze geeft ook toe: „Of je nou 200 volgers hebt of 100.000, je laat op Instagram toch een opgeknapte versie van jezelf zien. En dan wordt je zó contactloos van al dat online contact, heel tegenstrijdig. Je bent eenzaam en verbonden tegelijk.” Curry ontmoette wel haar vriendin. Online. „Ja, en dat terwijl ze op 8 minuten lopen van mijn huis woont. We kwamen in contact via een Instagrambericht.”

Beetje zuipen voor Tan

Hoe mensen na de tv-uitzending van zaterdag reageren, daar is de docu-hoofdpersoon niet bang voor. „Nee, kijken met een paar mensen als bij de viewing vind ik veel enger. Dat vragen me in mijn gezicht worden gesteld, in plaats van veilig online. Ik vind het ook veel spannender dat ik vrijdagavond bij Humberto Tan in RTL Late Night zit. Dan moet ik vooraf echt een beetje zuipen, hoor.”

Nog een botsing: „Ik vind social media eigenlijk superstom en tegelijkertijd erg leuk. Een ding van mijn generatie waardoor ik ook mooie dingen heb kunnen doen. Of we allemaal veel gelukkiger zouden zijn zonder Twitter en Instagram? Zeker. Maar ik geef toe, ik kan niet zonder.”

Niet alleen zijn

Christina Curry: In Real Life heeft haar in elk geval een spiegel voorgehouden. „En ik hoop dat anderen ook zien dat je niet alleen hoeft te zijn.” Hoe haar generatie over 25 jaar is, denkt ze lachend te weten: „Fucking depressief, haha. Wie weet komt er ooit een beweging tegen social media, maar dat zullen wij niet zijn. Of wel, ja, laten we demonstreren met z’n allen!”

De docu is op zaterdag om 21.00 uur op VICELAND te zien (alleen Ziggo, kanaal 26).