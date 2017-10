Rotterdam krijgt zijn eigen Black Friday

De laatste vrijdag van november, in Amerika weet men dan precies wat er aan de hand is. Op deze zogenoemde Black Friday stunten winkels met aanbiedingen. Ook in Nederland is deze koopjesdag in opkomst en de winkeliers in Rotterdam-Centrum springen daarop in.

„Ik liep vorig jaar door de stad en zag grote winkelketens stickers op de ruiten plakken met daarop groot Black Friday”, vertelt Dominique van Elsacker van de Urban Department Store Rotterdam (UDSRotterdam), de gezamenlijke winkeliersvereniging van Rotterdam-Centrum. „Toen dacht ik, daar moeten we volgend jaar meer mee doen. Het wordt steeds groter en niet alleen online. Juist in de winkels is van alles te beleven.

Iedereen doet mee

Niet alleen de winkels, maar ook hotels, horeca en musea doen mee. „We willen vernieuwend zijn. Heel de Benelux moet weten dat we hier Black Friday groots vieren. Winkeliers komen met stuntaanbiedingen, maar ook de horeca gaat korting geven en Museum Rotterdam heeft een winactie”, legt Van Elsacker uit. „Daarnaast gaan we met winkeliers winacties houden waarbij je mooie prijzen kunt winnen. Ook maken we het op straat gezelliger met verschillende activiteiten waarvan we nog met de invulling bezig zijn.”

Welke aanbiedingen er precies komen, kan Van Elsacker nog niet zeggen. „De komende weken gaan we die op onze Facebookpagina zetten.” Amerikaanse toestanden, waarbij shoppers al dagen van tevoren voor de deuren van de winkels liggen, verwacht ze niet. „Het zou natuurlijk wel leuk zijn, maar die traditie hebben we hier nog niet. Wel zijn alle winkels extra lang open, namelijk tot 23.00 uur.”

Met onder meer deze Black Friday wil UDSRotterdam meer mensen uit de stad, maar ook uit de rest van de Benelux verleiden tot een shopweekendje Rotterdam. „Winkelen wordt steeds meer een beleving, en die willen wij mede aanbieden”, zegt Dominique. „Daar is dit evenement een voorbeeld van. Maar wij willen uiteindelijk de meest vernieuwende binnenstad van de Lage Landen worden. Als een winkel zich wil vestigen in Nederland, dan moeten ze voor Rotterdam kiezen. Als er een nieuw product op de markt komt, moeten ze dat hier willen lanceren.”

Om het winkelen aangenamer te maken geldt per 1 november een verkoopverbod op straat. Hierop zal gehandhaafd worden. In de gemeenteraad probeerde de SP dit gisteren nog te voorkomen, maar verantwoordelijk wethouder Joost Eerdmans voert het verzoek van de gebiedscommissie centrum uit. „Wij zijn daar heel blij mee”, aldus vice-voorzitter van de gebiedscommissie Hennie van Schaik. „Het winkelend publiek wordt horendol van de telefoonkaartverkopers en parfumjongens. Bij ons regende het klachten.”

Uniek

Niet alleen het winkelend publiek ergert zich aan de agressieve verkopers, ook de winkeliers zijn blij dat er nu wordt opgetreden. „Daarmee zijn wij volgens mij uniek in Nederland”, aldus Van Elsacker. „Al die straatverkopers maken het winkelen minder leuk.”