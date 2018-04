Internetcriminaliteit is een groeiend probleem, maar ongeveer de helft van de Nederlanders weet hoe je je daartegen moet wapenen. Dat bleek deze maand uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Eén van de vormen is identiteitsfraude. Marjoleine van Roon was er slachtoffer van. „Iemand heeft zich voorgedaan als mij en heeft mijn identiteit gestolen.” Iemand gebruikte haar foto’s, zonder dat zij dat wist. De internetcrimineel gebruikte WhatsApp en Snapchat met haar foto en een e-mailadres met haar volledige naam.

'Mezelf verwijderen'

Het enge en vervelende vond Marjoleine dat ze er niets aan kon doen. „Ik kon mezelf niet verwijderen, terwijl het wel om mij ging.” Identiteitsfraude kan nog verder gaan dan het gebruik van foto’s, zoals bij Marjoleine gebeurde. Met gegevens van het slachtoffer online spullen bestellen bijvoorbeeld, maar zover kwam het niet.

Het hakte er stevig in: „In het begin was ik bang en dacht ik: straks komt diegene naar mijn huis. Als ik op straat liep dacht ik ‘straks is die of die het’. Ik vertrouwde mensen niet meer.”

Voorzichtiger geworden

Marjoleine heeft ‘alles op social media nog meer privé gezet’. „De identiteitsfraude heeft met kwetsbaarder gemaakt. Daardoor ben ik voorzichtiger geworden. Ik plaats alleen nog foto’s die overal gemaakt zouden kunnen zijn.”

Dat je online goed moet opletten is voor velen een vanzelfsprekendheid, maar dat is lang niet zo voor iedereen. Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus benoemde dat onlangs zo: „Het is voor iedereen logisch de buitendeur op slot te draaien, maar dat geldt niet voor onze digitale deuren.”

