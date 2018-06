Tot wel 100 aanvallen per dag zonder cannabisolie

Groot nieuws in Engeland, de Britse regering heeft voor het eerst sinds het verbod op cannabismedicijn toestemming gegeven voor het gebruik van cannabisolie. Moeder Charlotte Caldwell is opgelucht. „We hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen. De afgelopen week was ik vooral bang dat mijn zoon zou sterven zonder zijn medicatie", vertelt ze aan de Guardian.

Complexe situatie

De minister van binnenlandse zaken Sajid Javid heeft zich ingezet om het medicijn terug bij de Caldwell's te krijgen. „Het is een complexe situatie, maar onze prioriteit is zorgen dat Billy de beste behandeling op een veilige manier krijgt", aldus Javid.

Billy van twaalf heeft zware epilepsie en last van wel honderd aanvallen per dag. In 2016 volgde Billy al een behandeling met cannabisolie, om zijn aanvallen onder controle te krijgen. En dat werkte. Moeder Caldwell vertelt dat Billy al 300 dagen geen aanval meer had gehad tijdens het gebruiken van de olie.

Voorraad ingenomen

Tot de arts die de cannabisolie had voorgeschreven op het matje werd geroepen en de olie niet langer kon verstrekken. Caldwell vloog naar Canada om daar voor een halfjaar een voorraad olie in te slaan. Toen ze maandag arriveerde in Engeland werd ze op het vliegveld aangehouden en werd de cannabisolie ingenomen.

Billy werd in het ziekenhuis opgenomen nadat hij last kreeg van heftige aanvallen. Caldwell: „Ze hielden hem nu in het ziekenhuis, omdat zijn aanvallen levensbedreigend waren."

Minder aanvallen

Inmiddels heeft Billy zijn eerste dosis gehad en zijn de aanvallen afgenomen. „Hoewel ik opgelucht ben dat eindelijk het juiste wordt gedaan, kan ik er niet bij dat mijn zoon bijna dood moest gaan voordat hij zijn medicatie kreeg", aldus moeder Caldwell.