Ook kinderen tot 3 jaar gescheiden van ouders in VS

De zomer in Disneyland Parijs staat dit seizoen in het teken van Marvel. Het pretpark heeft een nieuwe show en nodigde een buslading aan nationale en internationale pers uit voor een sneakpreview.

Nu de Marvel Summer of Superheroes is gelanceerd, lopen de personages van superhelden-films rond in het park en is de nieuwe show in het Studio Theater te zien.

Hoewel Mickey & Spider-Man wellicht een net wat minder logisch duo is dan bijvoorbeeld Mickey en Goofy, is het niet zo heel gek dat The Avengers, The Hulk en Iron Man zich op het terrein van de dan misschien toch wat brave Donald Duck en Winnie the Pooh bevinden. The Walt Disney Company kocht Marvel Entertainment namelijk al in 2009, met als resultaat dat Disneyland Parijs nu een show met de superhelden heeft. Dit was vorig jaar ook het geval met Star Wars, waar naast een volledige show (Season of the Force) ook een complete verbouwing voor werd ingelast. Zowel de Space Mountain als Star Tours ondergingen een complete metamorfose.