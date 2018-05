Legalisering van abortus dichtbij voor de Ieren

Uit de eerste exitpolls van het referendum over abortus in Ierland blijkt dat 68 procent ja heeft gezegd voor aanpassing van de abortuswet en liberalisering van de regels. De tegenstanders van abortus in Ierland hebben zaterdag hun nederlaag in het referendum erkend.

Strengste abortuswetgeving

In Ierland is het beëindigen van een zwangerschap nog altijd ten strengste verboden. Vrijdag werd in het land een abortus-referendum gehouden. De Ieren konden stemmen of zij voor of tegen aanpassing van de abortuswet en de liberalisering van de regels zijn.

Ierland heeft een van de strengste arbortuswetgevingen binnen de Europese Unie. Nu nog is abortus alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. In alle andere gevallen is abortus illegaal. Zelfs als een vrouw verkracht is, mag zij volgens de Ierse wet haar zwangerschap niet voortijdig beëindigen.

Versoepeling

Het verbod op abortus is vastgelegd in het achtste amendement van de Ierse grondwet. Met het referendum kunnen de Ieren stemmen of zij willen dat dit achtste amendement wordt ingetrokken en vervangen wordt door soepelere wetgeving. Moeders krijgen dan tot 12 weken de mogelijkheid om hun zwangerschap te beëindigen.

Tot nu toe lijkt het er op dat deze mogelijkheid erg dichtbij komt voor de Ieren. Ondanks dat er nog geen officiële uitslag is, hebben de tegenstanders van abortus in Ierland hun nederlaag al erkend. Zaterdagavond wordt de officiële uitslag verwacht.