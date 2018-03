Doet Poetin ook iets goed?

Dat het politieke systeem in Rusland alle macht in handen heeft, Poetin aan de top houdt en zo corrupt is als de pest weten we nu ondertussen wel. Maar heeft president Vladimir Poetin misschien ook een goede kant? En stemmen er ook mensen echt uit vrije wil op hem, omdat ze tevreden zijn met het beleid van Poetin?

Laten we even terugspoelen naar het moment dat Rusland onder het regime van Poetin kwam. Op 26 maart 2000 won Poetin de presidentsverkiezingen en volgde hij Boris Jeltsin op. Daarvoor was hij werkzaam in de geheime dienst. Hij kwam aan de macht op een moment dat het niet goed ging met Rusland ,,Onder het beleid van Jeltsin was de Sovjet Unie uiteengevallen en vervolgens stonden de jaren 90 in het teken van instabiliteit. De gevolgen hiervan merkte de bevolking vooral in hun portemonnee en door de slechte omstandigheden waarin ze leefden’’, vertelt Rusland-specialist Marc Jansen.

Politieke stabiliteit

En toen kwam Poetin: hij maakte deels een einde aan de armoede door oliemaatschappijen te dwingen hun winst te delen met Rusland. Veel Russen hebben dit nog in hun hoofd: dat Poetin heeft gezorgd voor politieke stabiliteit. Daarnaast heeft Poetin de internationale positie van Rusland versterkt en het land weer op de kaart gezet. Veel Russen vinden het belangrijk dat hun land als een militaire grootmacht wordt gezien.

Vier keer president

Terug naar 2018. Het is alweer de vierde keer dat Poetin wordt verkozen tot president ,,De opkomst tijdens deze verkiezingen was rond de 60 procent en 75 procent zou zogenaamd op Poetin hebben gestemd. Je kunt natuurlijk vraagtekens zetten bij deze percentages, maar alsnog hebben burgers wel op Poetin gestemd. Veel mensen denken toch dat hij onder de huidige omstandigheden het beste politieke figuur is. En andere mensen weten nu wel dat er niet zoveel aan te doen is.’’

Macho

,,Daarnaast is Poetins succes ook te danken aan het beeld dat naar buiten wordt gebracht. Zo staat hij aan de ene kant bekend als de verstandige, wijze bestuurder die de juiste beslissingen maakt, gefocust op Rusland. Daar tegenover staat het charismatische imago dat hij neerzet als macho-man, die zonder shirt op een paard zit of in een judo-pak op de foto staat”, legt Jansen uit.

Isolatie

Natuurlijk zijn er ook Russen die niet pro-Poetin zijn. ,,Als je kijkt naar de tegenstemmers, gaat het hun vooral om de keerzijde van het nationalisme. Door dat nationalisme raakt Rusland steeds verder geïsoleerd van de rest van de wereld. Daarnaast zijn de tegenstanders sceptisch over Poetins plannen. Hervormingen die uiteindelijk toch niet worden doorgezet. Vaak lijkt het er ook niet op dat Poetin op economisch vlak heel erg naar de toekomst kijkt.’’

2024

Rusland blijft de komende jaren in ieder geval nog bestuurd door Poetin en hij zal ervoor zorgen dat de zaken voorlopig blijven zoals ze zijn. Tot 2024 is hij nog president en hoe het vervolgens verder gaat is de grote vraag. Jansen: ,,Hier zijn allerlei verschillende scenario’s voor. Misschien dat Poetin komende tijd wel de grondwet gaat veranderen zodat hij nog langer aan de macht kan blijven. Of dat het zulke omstandigheden worden als in China en hij levenslang aan de macht mag blijven. Het kan ook dat er wel een plaatsvervanger komt en dat Poetin achter de schermen wel alle touwtjes in handen heeft. Maar je weet het nooit, misschien zijn de omstandigheden tegen die tijd wel heel anders.”

