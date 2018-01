Vrouw verdacht van moord vanwege zoekopdracht

De ene moordzaak is complexer dan de andere. In Texas werd het de politie wel heel gemakkelijk gemaakt. De verdachte, een 55-jarige vrouw, voerde na de moord namelijk via een zoekmachine de term 'how to kill someone and not get caught' in, dit meldt de Texaanse politie aan Amerikaanse media.

Je kan het de politie ook te gemakkelijk maken ©Google

Inbraak of moord?

Op 2 januari werd de man van Texaanse vermoord met kogels. Zijn vrouw, Sandra Louise Garner, vertelde aan de politie dat haar partner tijdens een roofmoord om het leven was gekomen. Ze beweerde dat ze 's nachts wakker werd van twee kogelschoten en zag daarna een gemaskerde man met een geweer en een zaklamp in haar huis.

Toen de politie tijdens het onderzoek de computerapparatuur in beslag nam voor het rechercheonderzoek, bleek dat de vork waarschijnlijk toch iets anders in de steel zat. Ze stuitten op de merkwaardige zoekopdracht toen ze de browser-geschiedenis onder de loep namen. Deze bekentenis in de vorm van een zoekopdracht was voor hen genoeg bewijs om de vrouw aan te houden en te verdenken van moord.

Nadat de vrouw in bewaring werd genomen, ging de politie nader onderzoek doen. In de auto van de verdachte kwamen zij een .38-kaliber pistool tegen. Deze was verstopt in een plastic zak en bleek het moordwapen te zijn.

Het is niet bekend wat de zoekopdracht exact voor bruikbare tips heeft gegeven aan de verdachte.

