Het Witte Huis verbiedt gebruik van smartphones

Het klinkt als een bericht van De Speld, maar volgens twee verslaggevers van The Diplomat is het echt waar: Noord-Korea heeft per ongeluk zichzelf gebombardeerd. Ankit Panda en Dave Schmerler kregen van een anonieme bron de tip dat op satellietbeelden te zien zou zijn dat een Hwasongraket was ingeslagen in een gebouw in de stad Tokchon.

Vlak na de lancering ging er iets fout met de middellangeafstandsraket die vervolgens op een loods of fabriek terecht kwam, schrijft The Diplomat. Na nog geen minuut begaf de motor het en stortte het ding neer.