Voorwaardelijke cel na misbruik kinderziekenhuisgeld

Een Vaticaanse rechtbank heeft Giuseppe Profiti, de voormalige directeur van het Vaticaans kinderziekenhuis in Rome, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De Italiaan gebruikte in 2013 en 2014 422.euro aan donaties aan het kinderziekenhuis om het appartement van kardinaal Tarcisio Bertone te renoveren. Bertone is de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Vaticaanstad.

De advocaat van Profiti beweert dat er niets crimineel is aan de handelingen van zijn cliënt. Het appartement zou namelijk later gebruikt worden voor fondswerving. Een simpele investering dus, aldus de advocaat, en iets anders dan het geld roekeloos uitgeven. In die redenatie ging de rechtbank niet mee.

Machtsmisbruik, geen verduistering

In eerste instantie werd Profiti verdacht van verduistering, maar die beschuldiging wist zijn advocaat wel succesvol af te weren. Het geld zou, zoals gezegd, bedoeld zijn voor een investering ten behoeve van het ziekenhuis. Daarmee was volgens zowel de advocaat als de rechtbank geen sprake van verduistering. Profiti werd daarom veroordeeld voor machtsmisbruik.

De penningmeester van het ziekenhuis was ook aangeklaagd, maar de rechter heeft hem vrijgesproken. Kardinaal Bertone kreeg opmerkelijk genoeg geen aanklacht. Hij deed eerder een donatie van 150.000 euro aan het ziekenhuis. Volgens hem was dat absoluut geen terugbetaling, maar een teken van goede wil.