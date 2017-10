Pit-tig: restaurant serveerde beschimmeld pitabrood

Beschimmeld pitabrood: nee, het is geen nieuwe foodtrend. Een Britse eetgelegenheid haalde zich namelijk heel wat op de hals door het kind van een bekende presentator, Ortis Deley, zwaar beschimmelde pitabroodjes te serveren.

Dit tot zwaar ongenoegen van de bekende Brit, die vervolgens besloot om het schimmelincident met de rest van de wereld te delen via Twitter. Een foto van het beschimmelde brood valt te zien in de tweet met de begeleidende tekst: „Dus @PistachiosITP #Reigate vond het ok om mijn vrouw dit te serveren om aan mijn 18 maanden oude kindje te geven #disgusted".

Na de tweet van Deley reageerde de eettent, Pistachios in the Park, met het volgende: „Er vinden dagelijks inspecties plaats, dus ik vraag me af of het van ons restaurant komt? Als dat zo is, wie zou het dan serveren zonder dit op te merken?

De presentator was not amused met dit antwoord en vroeg zich hardop af of het restaurant suggereerde dat hij het beschimmelde pitabrood zou hebben gefaked? Vervolgens besloot het restaurant toch maar hun excuus aan te bieden en de verantwoordelijke medewerker te ontslaan.

In een verklaring op Facebook verklaarde het restaurant: „We zijn ons bewust van het voedselhygiëne incident dat vandaag op social media rondging. We hebben gesproken met de verantwoordelijke medewerker, die sinds vrijdag bij ons team werkte, en hebben per direct zijn functie beëindigd.”

Of het incident volledig de fout is van de nieuwe medewerker valt natuurlijk in twijfel te trekken. Volgens velen was het net zo goed te danken aan slechte controle van het restaurantmanagement.