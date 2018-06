Moreno (23) bezocht Tsjernobyl: 'Grote impact op me'

Waar de meeste 23-jarigen op vakantie gaan naar Lloret de Mar, pakt de Roosendaalse Moreno Molenaar het anders aan. Molenaar doet aan Urban Exploring: het fotograferen van verlaten plaatsen. Hij is net terug uit Oekraïne, waar hij de spookstad Pripjat bij Tsjernobyl fotografeerde.

Achtergebleven voertuigen in Pripjat / Moreno Molenaar

Grote droom

„Dit is echt een droom van me”, aldus Molenaar. Toch is het nu nog moeilijk te bevatten dat die droom is uitgekomen. „Het heeft een grote impact op me gehad, het is bijna niet te beschrijven.”

Zijn droom kon waarheid worden, door een goede vriend van hem: Mark. Die deelde zijn droom namelijk en regelde een tripje naar Pripjat, de stad bij de kerncentrale. Samen met een andere vriend, een andere fotograaf én de gids, gingen ze op pad.

Verliefd op fotografie

Meer dan 2500 foto’s maakte hij van Pripjat, terwijl hij nog niet eens een jaar aan het fotograferen is. „Ik sta ervan versteld dat het zo snel is gegaan.” Het fotograferen begon als hobby, maar ging al snel over in Urban Exploring. Daarbij is het de bedoeling verlaten plaatsen op te zoeken en deze te fotograferen of documenteren. „Toen ben ik er wel echt verliefd op geworden, op fotografie.”

Nu of nooit

„Mijn moeder vond het maar raar, maar ik ben heel blij dat ik deze reis heb gemaakt”, zegt Molenaar. „Vooral omdat de stad eigenlijk ieder moment plat kan gaan.” De gebouwen storten namelijk langzaam in elkaar.

Molenaar op de 16e verdieping, uitkijkend over Pripjat / Moreno Molenaar

In zijn hoofd ziet hij nog steeds de stad voor zich: „Stel je Rotterdam eens voor, met alle flatgebouwen en het verkeer. Maar dan groeien de takken en bomen door de gebouwen heen en is het stil. Een grote stad die helemaal leeg is.” Hij stond op de 16e verdieping van een hoog gebouw en aanschouwde vanaf daar de stad. „Het leek eerder op een bos met hier en daar een huis.”

Persoonlijke spullen

Alleen de spullen blijven achter. „TV’s vind je niet, de hele stad is geplunderd”, vertelt Molenaar. „Maar je ziet wel de persoonlijke dingen. Speelgoed, voertuigen of huiswerk dat op bankjes in lokalen ligt bijvoorbeeld.”

Speelgoed in Pripjat / Moreno Molenaar

Molenaar werd door de gids gebracht naar een stuk bos. „Hij zei dat het voetbalstadion daar had gestaan en we op dat moment op de grasmat stonden. Dat is toch niet te bevatten?” Toch vindt hij het wel mooi dat er zoveel begroeiing te zien is: „Het is een stukje nieuw leven in een dode stad.”

Knuffel en boek in een verlaten schoollokaal / Moreno Molenaar

Te veel straling

Zelfs 32 jaar na de grootste kernramp uit de geschiedenis, blijven de gevolgen zichtbaar. „We liepen rond in een ziekenhuis waarvan de kelder dicht was gegooid. Daar was namelijk te veel straling en dat zou je niet overleven.”

De ontploffing van de kernreactie op 26 april 1986 was de grootste kernramp uit de geschiedenis. Tijdens het ongeluk vielen 31 doden, duizenden reddingswerkers en omwonenden werden ziek.