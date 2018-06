De strijd tegen terreur kan behoorlijk saai zijn

Je moet superfit zijn, altijd alert blijven, feilloos afwijkend gedrag kunnen analyseren en uiteraard kordaat kunnen ingrijpen als het nodig is. En dat vaak 24 uur achter elkaar aan de zijde van een politicus of lid van de koninklijke familie. Het werk van persoonsbeveiligers is heftig. De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) heeft niet voor niets een personeelstekort. Niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd. Er wordt al een jaar geprobeerd mensen te werven, maar er staan momenteel 79 vacatures open.

„Dat ligt voor een groot deel aan de cao”, zegt Michiel Menting van het particuliere beveiligingsbedrijf Alpha Security. Als de salarissen omhoog gaan, zullen meer mensen zich melden. Bovendien is de baan minder spannend dan veel mensen in eerste instantie denken, vindt hij. „Want eigenlijk is er natuurlijk geen ene donder aan. Stel dat je een paar dagen achter elkaar 24 uur per dag Geert Wilders moet bewaken. Dan doe je eigenlijk niets meer dan continu een beetje in de rondte kijken. Natuurlijk kan het een uitdaging zijn om afwijkend gedrag te ontdekken, maar als je dat dag in, dag uit doet wordt het behoorlijk saai. Mentaal vraagt dat heel veel van iemand.”

Idioten

Maar we hebben hier wel te maken met mensen die met hun leven diplomaten, politici, opinieleiders of leden van het koninklijk huis beschermen. Dan is saai niet het eerste waar je aan denkt. Menting: „Persoonsbeveiligers zijn trots dat ze een steentje bijdragen aan een veilige samenleving. Ze willen terroristen en andere idioten geen schijn van kans geven om op die manier de rechtsstaat te verdedigen. Het moet echt in je zitten om met die overtuiging je werk te doen. Als je met een machomentaliteit de persoonsbeveiliging ingaat, red je het niet. Je moet je daadwerkelijk willen inzetten voor een veiligere samenleving. Ook al kan dat soms saai zijn.”

Kwaliteit is er genoeg, zegt Menting. Er zijn voldoende mensen die bij de politie hebben gewerkt of in het leger hebben gezeten, die een dergelijke baan ambiëren. Alleen staat het salaris hen tegen. Volgens Paul Bouwman van Bouwman Beveiligingsopleidingen is er nog een probleem dat voor de openstaande vacatures zorgt. In Nederland is nauwelijks een goede opleiding tot persoonsbeveiliger te volgen.

Lachen

„De beveiligers die voor de DKDB werken zijn bewapend, maar persoonsbeveiligers die in de particuliere sector werken, mogen geen wapen gebruiken. Als ik dat in het buitenland vertel, lachen ze de veters uit hun schoenen”, aldus Bouwman, die zelf een opleiding in Florida heeft genoten. „In Nederland heb je genoeg aan het diploma Beveiliging en het certificaat Persoonsbeveiliging. Dat is een kwestie van een boekje lezen, multiplechoicevragen beantwoorden en een opdrachtje schrijven. Puur theorie dus, geen praktijk. Daardoor is het niveau van particuliere persoonsbeveiliging niet heel hoog in Nederland. Zeg maar van het niveau Gerard Joling tijdens het concert van de Toppers dwars door het publiek naar het podium begeleiden. Als je echt goed wil worden opgeleid, moet je naar het buitenland.”

Daardoor is het gat tussen de particuliere markt en de beveiligers die in dienst van de overheid werken te groot. Dan kan het personeelsgat bij de beveiligingsdienst van de overheid in ieder geval niet vanuit de particuliere sector worden opgevuld. Bouwman: „Gelukkig is hier de laatste jaren niets gebeurd. Onze premier komt gewoon op de fiets naar het Binnenhof, terwijl president Trump wordt omringd door weet ik veel hoeveel gepantserde auto’s en beveiligers. Maar als het hier wél een keer misgaat, heeft vervolgens ‘iedereen’ behoefte aan persoonsbeveiliging en zal het tekort alleen maar groter worden.”