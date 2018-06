Baby achtergelaten in vondelingenkamer Dordrecht

In de vondelingenkamer in Dordrecht is een pasgeboren baby achtergelaten. De moeder van het kind is door haar leefomstandigheden zelf niet in staat voor het kindje te zorgen. Het kind is inmiddels ondergebracht bij een pleeggezin.

De moeder wilde anoniem afstand doen van haar pasgeboren kindje, maar na een gesprek met de vrijwilligers van de Stichting Beschermde Wieg besloot zij uiteindelijk toch haar gegevens achter te laten.

Contact

Volgens RTL Nieuws worden deze gegevens in bewaring gegeven aan de notaris. Dit maakt het voor haar zoon of dochter, na het bereiken van hun zestiende levensjaar, mogelijk om contact op te nemen met zijn of haar biologische moeder.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, heeft het kind een naam gegeven en aangegeven bij de burgerlijke stand.