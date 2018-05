Ouders kopen vaker alcoholvrij bier voor kinderen

Een beetje vreemd is het wel. De temperaturen zijn nog niet echt tropisch te noemen, maar dat heeft twee mannen in Utrecht er niet van weerhouden om halfnaakt te zonnebaden in de Utrechtse binnenstad. Op de Neude in Utrecht lag vanmiddag een man in een strak zwembroekje te zonnebaden, terwijl op het Janskerkhof een blote man opdook in de fontein.

De man heeft op het Neude een handdoekje neergelegd en lag wat te zonnebaden. Op een foto is te zien dat hij het boek Economie in een Notendop van Arnold Heertje leest. Ook op het Janskerkhof was vanochtend een blote man in een fontein te zien. Of het om dezelfde man gaat is nog niet duidelijk. Volgens voorbijgangers leek het er op alsof de man zichzelf aan het wassen was.

Waarom zou je zo iets doen? Tja, dat vragen wij ons ook af. Is het een schreeuw om aandacht, een reclamestunt of hadden deze mannen gewoon zin in wat verkoeling? Of is het onderdeel van een kunstproject?