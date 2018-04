Ombudsman wil Nederlandse kinderen uit Syrië halen

Het is een probleem waar de politiek in ons land al langer mee worstelt: Syrië-gangers die terugkomen naar Nederland. Nu IS in het Midden Oosten wordt weggevaagd, voelen veel Jihadisten zich genoodzaakt terug te keren. Maar hoe zorg je dat de gedesillusioneerde en/of getraumatiseerde uitreizigers weer in onze maatschappij passen en hoe weten we dat zij geen gevaar vormen? De politiek is er druk mee.

Daarbij komt dat volgens de nieuwste cijfers van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) ongeveer 145 kinderen met de Nederlandse nationaliteit in het strijdgebied in Syrië en Irak verblijven. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in januari al dat Nederland deze kinderen in nood niet zal terughalen naar ons land. De coalitiepartijen waren er verdeeld over. Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt het niet kunnen.

Onacceptabel

Zij vindt dat Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië daar uit gehaald moeten worden. „Niets doen is onacceptabel en in strijd met het Kinderrechtenverdrag", stelt de Kinderombudsman donderdag. „Nederland moet alles doen wat in zijn macht ligt om deze kinderen terug te halen." Kalverboer roept het kabinet op om zijn verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Naast de 145 kinderen zijn er nog zeker dertig minderjarigen met een Nederlandse link in de regio, maar buiten het strijdgebied. Hun ouders zijn ooit afgereisd naar het 'kalifaat'. Een deel van de kinderen zit vast in kampen in Syrië en die maken daar, volgens de Kinderombudsman, verschrikkelijke dingen mee, in slechte omstandigheden.

Onveilige situatie

De Nederlandse overheid zou weinig kunnen doen vanwege de te onveilige situatie. Moeders die erin slagen om bij een Nederlandse ambassade te komen, krijgen wel hulp maar die tocht is volgens de Kinderombudsman vrijwel onmogelijk omdat vrouwen het kamp niet uit mogen en geen geldige papieren meer hebben. Kalverboer wil dat Nederland de kinderen terughaalt, eventueel in internationaal verband. Ook moet het probleem op de agenda komen van de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Problemen

De Minister van Justitie en Veiligheid vindt het naar eigen zeggen ook heel schrijnend dat kinderen daar zitten, maar terughalen gaat niet zomaar. De VVD is één van de partijen die het met de Minister eens is. Volgens hen kunnen we de kinderen niet hierheen halen, omdat de ouders er achteraan komen. Op die manier zou Nederland dus Syrië-gangers verwelkomen en dat is precies iets waar bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie niet op zit te wachten.

Zij werken al langere tijd aan een aanpak tegen terugkeerders. Zo zijn er op dit moment al meerdere 'spookzittingen' geweest. Rechtszaken waarbij uitreizigers worden aangeklaagd, terwijl ze zelf niet in Nederland zijn. Op die manier hoopt het Ministerie een straf tegen hen klaar te hebben liggen voor als ze ooit terugkeren. Zodra deze personen dan op Hollandse bodem arriveren, verdwijnen ze achter slot en grendel.

