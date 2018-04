Agenten betalen nieuwe tv voor gehandicapt meisje

Te veel boeken en te weinig plek. Zo simpel verliep de geboorte van de Boekenstrooier, die dagelijks ergens in Nederland een boek neerlegt voor de eerlijke vinder. Vooralsnog met name op treinstations of in de trein, maar het is de bedoeling dat het gestrooi met boeken zich als een olievlek over het land verspreid.

Tweede leven

„Mijn vrouw Rianne ruimde een maand geleden de boekenkast op en kwam tot de conclusie dat we veel te veel boeken hadden”, aldus Dave van Aken, die samen met zijn eega de #boekenstrooier heeft bedacht. „Tachtig procent van de boeken die je leest, pak je niet voor een tweede keer uit de kast. Meestal blijven ze daar staan of ze belanden ergens op zolder. Normaal gesproken brengen we ze naar de kringloopwinkel, maar nu bedachten we een andere manier om de boeken een tweede leven te geven.”

Emma Watson

Het was actrice Emma Watson die een belletje deed rinkelen bij Van Aken. „Ik herinnerde me een viral filmpje waarin zij boeken neerlegt in de metro van Londen. Ik stelde aan mijn vrouw voor hetzelfde te doen met onze boeken. We hebben gelijk een account op Instagram (@boekenstrooier) aangemaakt, zodat we met foto’s kunnen delen waar we een boek hebben neergelegd. En we waren nieuwsgierig of mensen het zouden melden als ze een boek hebben gevonden. Tot nu toe krijgen we bij een op de vier boeken een bericht dat het is gevonden. Dat is toch veel leuker dan een boek weggooien?”

Alle boeken van de Boekenstrooier worden voorzien van een stempel

Positief

Overal waar Van Aken vertelt over het initiatief krijgt hij positieve reacties. De vrolijkheid die loskomt is dan ook een van de belangrijkste redenen om met de boeken te strooien. „Het is een en al positiviteit. Het gaat niet om de likes, al is het natuurlijk wel mooi meegenomen als veel mensen een foto leuk vinden en erop reageren. Er is veel interactie. Maar ik vind het nog mooier als ik op een verjaardag over de boekenstooier vertel, iedereen enthousiast is en ik een week later een appje krijg met de boodschap dat iemand een boek heeft gevonden. Dan maak ik een vreugdesprongetje.”

De Boekenstrooier deelt zijn boeken op Instagram.

Van Aken en Rianne van der Sar strooien voornamelijk in de spitsuren om de vindkans zo groot mogelijk te maken. Tot nu toe gebeurde dat voornamelijk in Noord-Holland. „Ik woon in Edam en werk in Amsterdam, dus mijn strooigebied is niet heel groot”, aldus de 38-jarige boekenstrooier. „Op Instagram krijgen we daarom af en toe de vraag of er ook in andere provincies gestrooid kan worden. Mensen bieden zich als gaststrooier aan om in andere delen van het land boeken neer te leggen, dus inmiddels zijn we bijvoorbeeld ook in Rotterdam en Utrecht actief geweest.”

Voorraad

Maar de voorraad boeken raakt natuurlijk een keer op. Ook op dat gebied is er spontaan een vangnet ontstaan. Van Aken: „Er zijn een aantal pareltjes waarvan mijn vrouw nog geen afstand wil doen. Ik denk dat we nog een stuk of zestig boeken hebben liggen. Gelukkig krijgen we van verschillende mensen boeken aangeboden. We zijn dus nog lang niet uitgestrooid.”

