Albert Heijn in Nieuwkoop bedreigd met schietdrama

„17 maart schiet ik iedereen dood bij de AH Markt. Nieuwkoop krijgt zijn drama, net als Alphen.'' Dat zijn de onheilspellende woorden die iemand op een poster in het Zuid-Hollandse plaatsje Nieuwkoop schreef.

De poster is inmiddels vervangen, laat de stad Nieuwkoop via Facebook weten, maar de foto van de oude poster gaat het hele internet over. Mensen waarschuwen elkaar deze zaterdag niet naar de Albert Heijn op de markt te gaan. Volgens het AD zal de politie zaterdag surveilleren om een mogelijk drama te voorkomen.

„Dit is een hele lelijke bedreiging. We hopen dat het een grap is, maar we zijn op zoek naar mensen die gezien hebben dat deze tekst op de poster geschreven is of die geruchten hebben gehoord. We vragen die mensen om zich te melden,'' zegt een woordvoerder van de politie tegen de krant. Of het dus een serieuze dreiging of een zieke grap is, is niet bekend, maar de politie doet in elk geval onderzoek.

Geen paniek

De eigenaar van de supermarkt houdt zijn hoofd koel: „De politie zei dat ik me niet ongerust hoef te maken. We zijn niet echt geschrokken, de politie zit er bovenop en doet onderzoek.'' Ook het personeel zou niet echt geschrokken zijn van de woorden in het bushokje en klanten denken dat het een bizarre grap is.

Als de politie voor zaterdag niet weet wie dit heeft gedaan, komen er extra agenten naar het pand. Zelf houdt eigenaar Cor Bos de voor- en achterdeur in de gaten om te kijken wie zijn winkel binnenstapt. Degene die de bedreiging uitte, refereert in elk geval aan het Ridderhofdrama van 2011. Hierbij schoot Tristan van der Vlist zes mensen dood in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn.

