SGP wil vrouwelijke lijsttrekker niet feliciteren

De meeste partijen zouden een nieuwe lijsttrekker van een lokale partij feliciteren. Bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ligt dat iets anders. Het bestuur van de partij feliciteert de lijsttrekker voor Amsterdam uitdrukkelijk niet, omdat ze een vrouw is.

De lijst in Amsterdam wordt aangevoerd door de 24-jarige Paula Schot. In een column in Partijblad De Banier benadrukt SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen nog eens dat vrouwen weg moeten blijven bij politiek. Van Leeuwen corrigeert daar dat Schot is gefeliciteerd met haar uitverkiezing.

Geen politieke participatie bevorderen

Van Leeuwen schrijft in zijn column dat de SGP geen politieke participatie van vrouwen moet bevorderen. Hoewel de partij sinds 2013 ook is opengesteld voor vrouwen, vindt de SGP nog steeds dat vrouwenkiesrecht in strijd is met de roeping van de vrouw.

Het misverstand waar van Leeuwen aan refereert, gaat over een bericht in het Reformatorisch Dagblad. Daarin werd gemeld dat het partijbestuur Schot had gefeliciteerd met haar rol als lijsttrekker. ,,U heeft allemaal in het RD in een correctiebericht kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd', schrijft Van Leeuwen.

'Niet erg door geraakt'

Schot zelf reageert nuchter op het relletje. ,,Ik ben er niet erg door geraakt", zegt ze tegen Metro. ,,Het hoofdbestuur heeft te maken met een partij waarin verschillend wordt gedacht over dit onderwerp. Daar hebben ze rekening mee te houden. Als ik had gedacht dat er voor mij geen rol was, had ik niet op deze positie gezeten.” Over haar keuze voor de SGP zegt ze: ,,Ik voel me thuis bij de SGP. Het is een partij die op basis van de bijbel standpunten bepaalt en dat is ook het leidraad voor hun programma. [...] Ze weten waar ze staan en daar blijven ze staan. Dat vind ik belangrijke waarden in de politiek.”

Schot laat weten zich op dit moment in elk geval niet bezig houden met de positie van vrouwen binnen de SGP. “Nee, ik ben hier echt op een positie voor Amsterdam. Vanuit de SGP wil ik iets voor de stad betekenen. Dat is mijn rol op dit moment en daar ben ik de komende twee maanden druk genoeg mee.”

Opvallend

Het verzet van het bestuur is opvallend. Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelde eerder aan Metro: „Veel partijen hebben moeite om genoeg kwalitatief goede mensen te vinden die bereid zijn zich te kandideren voor de lokale politiek. Het is best wel een zware taak die best wel veel tijd inneemt.”