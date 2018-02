Politie maakt zich zorgen om vermiste Orlando (17)

Afgelopen zaterdag hebben 1225 mannen zich gemeld voor de afname van wangslijm. Het was de eerste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek in de zak Nicky Verstappen.

De politie liet zondag weten daar zeer tevreden over te zijn. Woordvoerder Dick van Gooswilligen zei: „We waren zaterdag ingericht op 1250 mensen. Dus de opkomst is zeker niet slecht. Aan het eind van de rit gaan we kijken wat we doen met de mensen die zich niet hebben gemeld.'' Dat is dus na 18 maart, want zolang duren de DNA-afnames nog.

Gestage toestroom

De DNA-afnames van zaterdag zijn in dozen verzameld en administratief verwerkt. Vervolgens gaan ze naar het Nederlands Forensisch Instituut voor onderzoek. De mensen die afgelopen zaterdag niet konden komen, kunnen zich ook zondag of een andere dag melden. Het onderzoek wordt zondag weer hervat. „Er is weer sprake van een gestage toestroom” aldus de woordvoerder.

Voor het DNA-onderzoek zijn 17.500 mannen uitgenodigd. Deze mannen wonen in Heibloem, de vroegere woonplaats van Nicky Verstappen, of vlakbij de Brunssummerheide, waar het 11-jarige jongetje in 1998 tijdens een jeugdzomerkamp werd vermoord.

Zes locaties

Dinsdag zal er bij nog eens 4000 mannen een uitnodiging op de mat vallen. Dat zijn mannen die in 1998 rond de Brunssummerheide woonden, maar inmiddels naar woonplaatsen buiten de regio of provincie zijn verhuisd.

Momenteel zijn er zes DNA-afnamelocaties in Brunssum, Heerlen, Heibloem en Landgraaf. In de weekenden zijn die open tussen 10.00 en 18.00 uur, door de week van 13.00 tot 21.00 uur.

Zaterdag werd al duidelijk dat de animo voor deelname aan de DNA-afnames erg groot is. Volgens de politie is er bij de bevolking een sterk verlangen dat de bijna twintig jaar oude moordzaak eindelijk eens opgelost wordt.

