Maak jij je ook schuldig aan een cyberdelict?

Het kan zijn dat je het niet eens door hebt gehad, maar ondertussen wel schuldig bent aan een cyberdelict. Maar liefst een op de zes jongeren heeft weleens een film gedownload zonder te betalen, een computer gehackt, zich als iemand anders voor gedaan om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen of online iemand bedrogen. Kortom: een cyberdelict begaan.

De cijfers

Uit een onderzoek van Safer Internet Centre Nederland komt naar voren dat het percentage cybercrimers tussen de 16 en 17 jaar 33 procent is. Een aantal belangrijke cijfers uit dit onderzoek: In diezelfde groep heeft 14 procent gehackt of overweegt dit te doen als de situatie zich voordoet. 37 procent heeft weleens illegaal een film, muziek of software gedownload. Heling (het afnemen of verkopen van spullen die iemand gestolen heeft) heeft 5 procent van de jongeren gedaan. 20 procent heeft weleens valsgespeeld in een online game en 7 procent heeft online iemand gepest.

Online minder illegaal?

Opvallend is het algemene gevoel dat online illegale praktijken veel minder erg zijn dan in het echt. Het stelen van een DVD in een winkel vindt de jeugd erger dan online een film downloaden zonder daarvoor te betalen (81 procent versus 6 procent). Ook wordt het inbreken in iemands computer als minder erg ervaren dan inbreken in iemands huis. Wel wordt in ‘het echt’ spieken als minder erg ervaren dan het online aanpassen van je rapportcijfer.

De Safer Internet Days

Safer Internet Centre Nederland heeft dit onderzoek uitgevoerd in het kader van de de Safer Internet Days. Deze week wordt er met jongeren gesproken over de goede en slechte kanten van hacken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1100 jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

