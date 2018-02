Baby Hannah uit huis geplaatst wegens mishandeling

Als je door de ijskoude wind loopt, heb je het gevoel dat er alláng een Elfstedentocht gehouden had kunnen worden. Maar als je naar de sloot kijkt, zie je het water nog vrolijk meebewegen op het ritme van de wind. Het is de grote spelbreker van deze vorstperiode, waarin we hoogstwaarschijnlijk genoegen moeten nemen met schaatsen op ondergelopen weilanden en skeelerbanen.

„Hier bij ons kantoor in Amsterdam is de ene gracht bevroren en de andere ligt nog helemaal open”, zegt Jaco van Wezel, meteoroloog van Weeronline. „Wind zorgt ervoor dat het water continu in beweging is en dus niet kan dichtvriezen. Daardoor is het heel lastig om te zeggen waar er als eerst op openwater geschaatst kan worden. Ik vrees dat we voorlopig vooral aangewezen zijn op ijsbanen.”

Veilig

Het betreden van openwater is simpelweg nog te riskant, ook al lijkt het de komende dagen vanaf de kant veilig. Van Wezel: „In de meeste gevallen ligt het in het midden vanwege de wind nog lange tijd open, terwijl er aan de randen wel al een paar centimeter ijs ligt. Door de beweging in het water kan warmer water van onderen naar boven komen en dat maakt het er uiteraard ook niet betrouwbaarder op. We krijgen weliswaar gevoelstemperaturen van -15 of zelfs -18 graden voor onze kiezen, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar het ijs op kunt. Ga vooral na waar ijsverenigingen actief zijn, want op die plekken is het wel veilig om te schaatsen.”

Waarschijnlijk moeten schaatsliefhebbers het vooral doen met ijsbanen. Foto: ANP

De meteoroloog is bang dat de vriesweek voor liefhebbers van schaatsen op openwater als een nachtkaars uit gaat. „Op ondiepe sloten en ondergelopen weilanden kan er best worden geschaatst, maar wat betreft plassen en meren heb ik er een hard hoofd in. De verwachtingen waren torenhoog, maar komende vrijdag verwachten we zachtere lucht en begint een dooiaanval. Op die manier komen we nooit aan de 12 centimeter ijs die nodig is om op openwater te schaatsen.”

In de ban

Bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heerst de angst dat mensen te veel risico gaan nemen, omdat de honger naar schaatsen op openwater zo groot is. Woordvoerder Carl Mureau voelt aan alles dat heel Nederland in de ban is van het schaatsen.

„Dit is mijn eerste winter als persvoorlichter en de derde periode met vorst en ik merk dat de drang en honger naar bevroren openwater enorm is. Maar vanwege de wind komt het er misschien helemaal niet van. Wij zijn misschien soms iets te terughoudend, maar wij willen nu eenmaal niet dat er onverantwoorde risico’s worden genomen. Als het ijs niet sterk genoeg is, kun je onder het ijs schieten en zelfs overlijden. Laten we hopen dat ook de grotere wateren dichtvriezen en de honger van al die schaatsliefhebbers kan worden gestild.”

