Vrouwen worden steeds later moeder, is dat erg?

Ilse (40) was eind twintig toen ze ging samenwonen. Samen met haar partner kocht ze een huis, dat behoorlijk verbouwd moest worden. Met kinderen besloten ze nog even te wachten. ,,We wilden wel een kindje, maar we wilden ook graag eerst ons huis afhebben. Toen de verbouwing na een paar jaar achter de rug was, merkten we dat we klaar waren om ouders te worden.”

Ze is niet de enige. Veel vrouwen willen eerst stabiele zekerheid voordat ze aan kinderen beginnen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vrouwen zijn gemiddeld bijna dertig als ze hun eerste kind krijgen, in de jaren zeventig was de gemiddelde leeftijd nog 24.

Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, is die leeftijdsverschuiving niet zo erg. ,,30 is het nieuwe 24”, zegt hij. ,,Alles schuift op. We krijgen niet alleen later kinderen, maar gaan ook later met pensioen en leven langer.”

Een van de redenen dat we later aan kinderen beginnen? Latten: ,,We hebben te maken met een andere arbeidsmarkt. Steeds meer vrouwen hebben een flexcontract. Als dat ervoor zorgt dat je geen hypotheek kunt krijgen, dan wordt het krijgen van kinderen ook uitgesteld.”

Opvoeding

Daarnaast komen ouders steeds vaker tot de conclusie dat het opvoeden van een kind echt niet alleen maar ‘leuk’ is, zegt pedagoge Krista Okma. ,,Het krijgen van kinderen heeft veel impact op je leven. Je maakt als stel een enorme transitie: van alleen elkaars partner zijn naar ook de rol van vader en moeder. Van zowel naar je kind toe, als in de rol van samenwerken.”

Maar, zo benadrukt Okma, die impact op je relatie houd je altijd, ook als je midden dertig bent. Wel heb je als je ouder bent vaak een beter beeld van wie je zelf bent, zegt ze. ,,Dat geeft rust en stabiliteit in de opvoeding.” Daarnaast brengt het krijgen van kinderen hoge kosten met zich mee. ,,Als je ouder bent, heb je het financieel vaak ook beter op de rit. Dat levert minder stress op.”

Chromosomale afwijkingen

Niet iedereen is te spreken over de leeftijd waarop vrouwen tegenwoordig bevallen van hun eerste kindje. Dat steeds meer vrouwen van midden dertig pas beginnen met het vervullen van een kinderwens, baart gynaecoloog Sandra Tanahatoe van UMC Utrecht zorgen. ,,Hoe ouder je wordt, hoe langer het duurt voordat je zwanger wordt. Vervolgens wordt de kans op een miskraam of chromosomale afwijkingen groter.”

Daarnaast moeten vrouwen op latere leeftijd steeds vaker gebruik maken van voortplantingstechnieken, zegt Tanahatoe, tevens hoofd van de ivf-kliniek in Utrecht. ,,Dat is enerzijds pittig en anderzijds biedt dat geen garantie op een kind.”

Maar wat als het niet lukt?

Toen Ilse 35 was, besloten zij en haar vriend dat het tijd was voor kinderen. ,,En dan merk je opeens dat het niet lukt”, zegt ze. Ze is even stil. ,,Eerst wacht je dan af. 'Het zal toch niet...?', denk je dan.”

Na een paar maanden gingen ze langs de huisarts. Die stuurde hen door, waarna ze in een onderzoekstraject belandden. ,,Daarna zijn we begonnen met IUI (een behandeling waarbij bewerkt zaad van de eigen partner in de baarmoederholte wordt gebracht, red.). We hielden altijd goede hoop. Maar als je dan iedere keer hoort dat het weer niet is gelukt, zakt de moed je wel in de schoenen. Na negen keer zijn we overgestapt op ivf.”

Met succes. In augustus is hun dochter geboren. ,,Als je dan hoort dat het is gelukt, is dat een geweldig gevoel. We konden het bijna niet geloven. Een pasgeboren kindje is altijd een wonder, maar als je er dan zoveel moeite voor hebt gedaan, is dat wel heel speciaal.”

