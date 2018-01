Tientallen mensen zijn dinsdag de straat opgegaan om te protesteren bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Het gaat om Iraniërs die in Nederland wonen en zich solidair willen verklaren met de demonstraties in Iran.

'Morele steun'

De demonstratie is op initiatief van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland. De voorzitter wil met de actie ‘morele steun’ betuigen aan de betogers in Iran.

Volgens de voorzitter zijn zeventig à tachtig mensen naar de ambassade gekomen. Ze zouden tot 17:00 uur hebben gedemonstreerd.

Ook op de Dam in Amsterdam zijn mensen uit protest bijeengekomen. Woensdag zal daar opnieuw worden gedemonstreerd.

