Man in Eindhoven zwaar mishandeld na avond stappen

Een gezellig avondje stappen in Eindhoven eindigde voor de 25-jarige Jean Paul uit Zuidland op Voorne-Putten in een nachtmerrie. De man werd zaterdagnacht in elkaar geslagen op het Stratumseind, het uitgaansgebied van Eindhoven.

Gezellig avondje uit

Jean Paul was samen met zijn voetbalteam op stap in Eindhoven. Volgens zijn zus Beau, die het verhaal op Facebook plaatste, liep hij samen met zijn teamgenoten over straat en zongen ze liedjes. „Een groep van drie of vier mannen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar liep voorbij. Zij stapten op mijn broer en zijn vrienden af omdat ze dachten dat er over hen werd gezongen."

„Toen één van de vrienden van mijn broer rustig vertelde dat ze niet over hen zongen, kreeg Jean Paul een klap", zegt de zus op Facebook, waar ze eveneens gruwelijke foto's plaatste van het toegetakelde gezicht van haar broer.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Afzijdig

Volgens zijn zus heeft Jean Paul geprobeerd zich afzijdig te houden van de ruzie, maar werd hij opeens vanaf de zijkant geraakt met iets hard. Wat voor een voorwerp Jean Paul uiteindelijk die gruwelijke verwondingen heeft gegeven weten ze niet „Maar we denken dat het een boksbeugel of een stalen pijp is geweest", vertelt Beau aan Omroep Brabant.

De daders zijn na het voorval gevlucht. Jean Paul is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij meerdere botbreuken in zijn gezicht bleek te hebben. Bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus zitten diverse breuken, uiteindelijk zeven stuks. Aan die verwondingen moet hij operatief worden geholpen. Jean Paul kan zich zelf bijna niets meer herinneren van de mishandeling.

Getuigen

De politie is hard op zoek naar mensen die meer weten over deze zware mishandeling. „We willen zoveel mogelijk mensen spreken die denken ons te kunnen helpen", melden ze NOS. „Ieder klein detail kan van belang zijn om het verhaal helder te krijgen", aldus de Brabantse eenheid. „Mensen die in het bezit zijn van foto's of filmpjes kunnen deze met ons delen."

Lees ook Politie zamelt spullen in voor mishandeld gezin Likeability of 5

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar