Liveblog: Westerstorm teistert Nederland

Er raast een flinke westerstorm over Nederland. Het KNMI had al voor woensdag code geel afgegeven, maar heeft ondertussen voor de noordwestelijke provincies een code oranje afgegeven. Er wordt gewaarschuwd voor zware tot zeer zware windstoten van 100 kilometer per uur en aan de kuststreek kunnen ze oplopen tot 130 kilometer per uur. Volg de gebeurtenissen in deze liveblog:

15.36 - Ark in de haven van Urk gestabiliseerd

Museumboot De VerhalenArk die door de storm in de haven van Urk van zijn ligplaats was losgeslagen, is gestabiliseerd. Door de hevige windstoten was het voor de brandweer lastig om het schip onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerster van de gemeente veroorzaakte de replica van de Ark van Noach ,,behoorlijk grote schade'', maar zijn er geen gewonden gevallen.

Westerstorm teistert Nederland. Ark in de haven van Urk weer gestabiliseerd. Foto: Robin van Lonkhuijsen

15.29 - Verzekeraars vinden schade meevallen

Het aantal schademeldingen door de storm die over Nederland trekt, valt volgens de verzekeraar ASR nog mee. ,,Bij eerdere stormen was het drukker'', laat een woordvoerder weten. De meldingen die binnenkomen, gaan vooral over schade aan woningen. ,,Het zijn voornamelijk afgevallen dakpannen en omgewaaide schuttingen.''

Ook bij Univé vinden ze de drukte ,,te overzien''. Vooral in Zuid-Holland en Zeeland heeft de storm toegeslagen en ook in het midden van het land zijn de nodige schades. In Groningen daarentegen gaat het om enkele meldingen.

Wel kan het zijn dat sommige schades nog later gemeld worden, stelt zowel ASR als Univé. ,,Veel mensen zijn nog niet thuis, dus die hebben misschien nog niet gezien dat er schade is'', zegt een woordvoerder. Volgens hem worden ook autoschades vaak wat later gemeld.

15.21 - Zwaarte van storm neemt af

De zware storm die woensdagmorgen over het land raasde en voor veel overlast zorgde, is in de loop van de middag gaan 'luwen', zo meldt ANP. Volgens Weeronline was de storm rond 15.00 uur ,,echt voorbij''. Aan zee en in de kustprovincies blijft het wel nog een tijdje onrustig. Tot aan de avond zijn nog windstoten mogelijk tot maximaal 100 kilometer per uur. In de avond zwakken de windstoten verder af en aan het begin van de nacht verdwijnen ze. In het binnenland verdwijnen de laatste zware windstoten begin van de avond.

15.19 - Geen treinen tussen Bussum en Hilversum

Tussen Bussum Zuid en Hilversum rijden momenteel geen treinen door stormschade. De verstoring duurt tenminste tot 16.00 uur.

15.00 - Ook Maeslantkering en Hartelkering dicht

Vanwege hoogwater gaan ook de Maeslantkering en de Hartelkering bij Rotterdam dicht. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten. Beide waterwerken zijn aan elkaar gekoppeld. Eerder waren de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering al gesloten. Daarmee zijn alle vijf de keringen van Rijkswaterstaat dicht. Dat is nooit eerder gebeurd.

14.36 - Meeste meldingen uit Rotterdam

De website Alarmeringen.nl maakt bekend dat de Nederlandse brandweerkorpsen tot nu toe ruim duizend keer zijn uitgerukt voor meldingen over stormschade en wateroverlast. Er zijn maar liefst 116 meldingen gedaan in Rotterdam. Daarna volgt Amsterdam met 74 meldingen, Zwolle met 69, Apeldoorn met 68 en in Eindhoven zijn er 65 meldingen gedaan.

Foto van schade, ingestuurd bij Buienradar door Dilia van Zon

14.10 - Veerboot Texel hervat dienst

De veerboot tussen Den Helder en Texel heeft woensdag wegens de storm een aantal uren niet gevaren. De boot viel in de ochtenduren uit. Een woordvoerster van veerbootonderneming TESO zegt dat de dienst om 13.30 uur is hervat.

13.35 - Zandvoort

Mensen genieten van de harde wind op het strand van Zandvoort.

13.30 - Schiphol

Op dit moment zijn er al 252 vluchten geannuleerd op Schiphol, zo meldt de luchthaven op Twitter.

13.20 - Ark in Urker haven losgeslagen door storm

De Veiligheidsregio Flevoland meldt dat Museumboot De VerhalenArk door de storm is losgeslagen en nu in de haven van Urk drijft. Toen dat gebeurde zaten er nog zeven mensen op de ark. De ark heeft al meerdere boten in de haven beschadigd. Hulpdiensten proberen het vaartuig weer naar de kade te brengen.

12.50 - Hollandse IJsselkering sluit

De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel gaat om 13.00 uur voor 24 uur dicht. Dat gebeurt in verband met de verwachte hoogwaterstand, heeft Rijkswaterstaat laten weten.

12.46 - Eerste storm 2018 valt in categorie 'zwaar'

De westerstorm die woensdag over Nederland trekt, valt officieel in de categorie zware storm, meldt Weeronline. De zwaarste windstoot werd afgelopen nacht al gemeten in Vlissingen. Tijdens de passage van een felle buienlijn werd een uitschieter van 141 km/uur behaald. Tussen 11.00 en 12.00 uur werd gemiddeld windkracht 10 gemeten. Een zware storm komt gemiddeld eens per anderhalf jaar voor in Nederland. De storm houdt in het Waddengebied nog tot halverwege de middag aan. In het westen neemt de wind vanaf 13.00 uur al iets af. In de tweede helft van de middag is de storm voorbij, maar waait het aan zee nog enkele uren hard tot stormachtig.

12.43 - Oproep om zandzakken te vullen bij Kampen

Vanwege het hoogwater in en rond Kampen heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta vrijwilligers opgeroepen om te komen helpen met het vullen van zandzakken. Dat gebeurt uit voorzorg, om de dijken bij Kampereiland te beschermen. Die dijken zijn ,,niet meer op hun sterkst, we waren al bezig met het versterken van de dijken'', legt een woordvoerder uit. Een concreet gevaar dat de dijken bezwijken is er volgens het waterschap niet. Ongeveer 150 mensen hebben de oproep van het waterschap gekregen.

12.23 - Ook Ramspolkering dicht om hoogwater

Stormvloedkering Ramspol gaat dicht. Volgens Rijkswaterstaat is dit nodig om het achterland, het noordwesten van Overijssel, te beschermen tegen overstromingen. Het is de derde van vijf keringen onder beheer van Rijkswaterstaat die vanwege de hoge waterstand sluit. De verwachting is dat de kering rond 16.00 uur weer open kan.

12.21 - Vrachtwagen gekanteld A2

Een vrachtwagen is gekanteld op de A2 bij Breukelen en ligt dwars op de rijbaan. Dat gebeurde door de harde wind, aldus de VerkeersInformatieDienst (VID). De A2 van Amsterdam richting Utrecht is bij Breukelen afgesloten. Of er gewonden zijn gevallen is nog onbekend. Volgens de ANWB gaan de opruimwerkzaamheden een paar uur duren.

12.00 - Meer vertragingen op Schiphol

Schiphol waarschuwt reizigers dat ze vanwege de westerstorm te maken krijgen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen hebben woensdag 176 van de ruim 1200 vluchten gecanceld en dat worden er in de loop van de dag nog meer, zegt een woordvoerder van Schiphol. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen. Vertrekkende vluchten hebben een vertraging van ongeveer een uur.

11.30 - Dijk Lelystad-Enkhuizen dicht om storm

De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat in beide richtingen dicht vanwege de storm. Geen enkele auto, motor, vrachtwagen of bus kan nog over de N302.

11.19 - Oosterscheldekering gaat dicht

De Oosterscheldekering gaat dicht wegens de hoge waterstanden. Rijkswaterstaat laat weten dat de schuiven om 11.55 uur sluiten en hoogstwaarschijnlijk om 17.47 uur weer opengaan. De waterstand woensdagmiddag is 3.10 meter. De schuiven in de Oosterschelde sluiten bij een waterstand boven van 3 meter. De laatste keer dat de kering dichtging was in het najaar van 2014.

11.02 - Minder treinen in Nederland

In verschillende delen van het land rijden minder treinen vanwege de storm. Zo rijden tussen Zaandam en Alkmaar tot 15.00 uur ieder halfuur intercity's in plaats van ieder kwartier. Door treinen tussen Zaandam en Alkmaar te schrappen ontstaat meer ruimte om problemen op het spoor op te lossen, legt een woordvoerder van de NS uit.

Tussen Dordrecht en Breda rijden helemaal geen intercity's door de weersomstandigheden. Naar verwachting duurt dit tot 13.00 uur. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot 13.00 uur minder intercity's. Ook rijden er tot 13.00 uur geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda.

11.00 - Achtbanen Efteling dicht wegens storm

In attractiepark de Efteling blijven alle buitenachtbanen dicht vanwege de harde wind. Onder andere de Python, de houten achtbaan Joris en de Draak en dive coaster Baron 1898 staan de hele dag stil. De waterachtbaan was al dicht vanwege onderhoud.

10.20 - Muur trappenhuis Etten-leur ingestort

De politie Midden-en West Brabant meldt dat de muur van een trappenhuis bij een school in Etten-Leur is ingestort. Daarbij is niemand gewond geraakt. "Al sinds 00.00 uur 's komen er al gemiddeld twintig meldingen per uur binnen'', zegt de woordvoerder.

10.00 - Code oranje voor noordwesten

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. Deze waarschuwing geldt van 11.00 tot 16.00 uur. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Aan zee kunnen mogelijk zelfs windstoten van 130 kilometer per uur voorkomen.

9.34 - Vrachtverkeer geweerd van kering, brug en dijk

Voertuigen met een aanhangwagen mogen tijdelijk de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug niet meer op. Vanwege de harde wind is besloten tot de afsluiting, meldt Rijkswaterstaat.

Ochtendspits:

De storm zorgt woensdagochtend ook al vroeg voor problemen op de wegen. Zo meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) dat op de A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen het water op de weg niet wegliep. Ook zijn op meerdere plaatsen bomen op de wegen gevallen.

Ook in het treinverkeer zijn in de ochtend al de nodige vertragingen. Door de storm rijden er tot 13.00 uur geen intercity's tussen Dordrecht en Breda. Ook rijden er tot 13.00 uur geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda.

Een woordvoerster van de NS adviseert reizigers voor vertrek de reisplanner te raadplegen, omdat door de weersomstandigheden takken op het spoor of op de bovenleidingen terecht kunnen komen. De hsl kan voorlopig niet rijden tussen Breda en Rotterdam, omdat die trein over de Moerdijkbrug moet en dat zou in razende storm te veel risico's opleveren, aldus ANP.

Op Luchthaven Schiphol zijn uit voorzorg 150 vluchten geannuleerd. ,,De verwachting is wel dat reizigers er rekening mee moeten houden dat er vertragingen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat mensen de reisinformatie goed in de gaten te houden. Het is hopen dat de storm meevalt’’, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

De nacht van dinsdag op woensdag:

In de nacht van dinsdag op woensdag vielen er hevige buien die gepaard gingen met flinke windstoten. In Vlissingen is zelfs een extreem zware windstoot gemeten van 141 kilometer per uur. In Berkel waaiden van zo’n tien woningen dakpannen af en kwam een deel van een gevel op straat terecht. Niemand is hierbij gewond geraakt. In de regio Zuid-Holland zorgde de storm in de nacht al voor zeker vijftig meldingen voor de brandweer en ook in Utrecht is de brandweer naar eigen zeggen de hele nacht in de weer geweest met meldingen over stormschade.

Een deel van de gevel van een woning in Berkel en Rodenrijs is door de zware storm naar beneden gekomen. Foto: Joey Bremer/ANP

