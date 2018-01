Lichaam vermiste Remon Bruinsma gevonden

Het lichaam dat maandag is gevonden in het water van de Noordersingel in Leeuwarden is van Remon Bruinsma. Dat heeft de politie bevestigd. De achttienjarige jongen werd sinds 1 december vermist.

Remon werd voor het laatst gezien in de nacht van 30 november op 1 december. Toen ging hij een avondje stappen met vrienden. Sinds half 4 's ochtends werd er niets meer van hem vernomen.

Eerdere zoekacties met speurhonden en helikopters leverden niets op. De politie hield er rekening mee dat Bruinsma in een van de grachten in de binnenstad was gevallen. Duikers en boten speurden in de wateren van Leeuwarden tevergeefs naar Bruinsma.