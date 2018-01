Krijgen we twee nationale vrije dagen met carnaval?

De politie is op zoek naar de 14-jarige Cheyenne Schermer uit Bovenkarspel. Er is sinds donderdagavond om half acht 's avonds niks meer vernomen van het meisje. Haar familie maakt zich ernstige zorgen en roept via Facebook mensen op zich te melden als zij meer informatie hebben over hun vermiste dochter. In deze boodschap laten ze tevens weten haar 'kapot erg te missen'.