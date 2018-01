Is RTL verantwoordelijk voor de toestand van Barbie?

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, verscheen afgelopen week in het nieuws omdat zij met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Vriendlief, ex-manager en haar ex-man gaven allemaal een reactie, maar Barbie zelf hield zich muisstil.

Onduidelijk is wat er precies met haar aan de hand is, maar er is genoeg voer om te speculeren. Het was namelijk al langer duidelijk dat het niet helemaal goed ging met Barbie. In een eerder interview had zij te kennen gegeven zich misbruikt te voelen en in de bijstand te zitten.

Barbie was ongelukkig

In haar dinsdag verschenen column haalt ook Angela de Jong uit naar RTL. Volgens haar had de zender eerder moeten ingrijpen, of haar op zijn minst de begeleiding moeten bieden die ze duidelijk nodig had.

Media-deskundige Marianne Zwagerman laat aan Metro weten dat RTL beter had moeten opletten. „Het is al eerder misgegaan bij de zender, waarop beterschap werd beloofd, maar blijkbaar leren ze niet van hun fouten, want de enige reactie die nu naar buiten is gekomen is dat er contact met Barbie is gezocht.”

De Jong vervolgt dat Barbie’s gemoedstoestand, zeker na het interview van Barbie aan Story, bekend moet zijn geweest bij RTL. „Zelfs de crew die meehielp aan het programma van Barbie en haar ex-man Michael, Barbie en Michael emigreren naar Spanje, wist dat Barbie ongelukkig was.”

Ander aapje

Zwagerman waarschuwt dat de tv-wereld een ongelooflijk oppervlakkige wereld is die uit is op snel gebruik en misbruik van mensen. „We kunnen nu wel met ons vingertje naar RTL wijzen, maar ik vind dat geen enkele omroep zich heel erg bekommert om de mensen die plaatsnemen in hun programma’s. Nadat gasten vijf minuten hun kunstje hebben gedaan mogen ze vertrekken. Je moet springen door het hoepeltje van de zender en zeggen wat zij willen horen. Achteraf mag je zelf de klappen opvangen van wat je hebt gezegd.”

Barbie is volgens Zwagerman een persoon met een exhibitionistisch trekje. „Was ze niet op tv verschenen, dan had ze misschien wel een eigen youtube-kanaal gehad. De mensen die daar te zien zijn krijgen ook geen begeleiding. Wat dat betreft vind ik het schijnheilig verwijten te maken aan de tv-zender. Barbie had zichzelf in bescherming moeten nemen, al ben ik me ervan bewust dat, dat voor haar misschien niet mogelijk was.”

Volgens Zwagerman zal de wereld van de reality-tv er niet door veranderen. „Dit is het nut van reality-tv, het is wat de mensen willen zien. Als Barbie het niet meer doet, vinden ze heus wel weer een ander aapje die door hun hoepeltje wil springen.”

