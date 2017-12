Dit zijn de nieuwe wetten en regels in 2018

Het is voor het eerst sinds jaren dat het moordcijfer in Nederland flink is toegenomen. In 2017 zijn er maar liefst 159 mensen om het leven gebracht, zo meldt de Moordatlas. In vergelijking met vorig jaar is dat aantal met 50 moorden toegenomen.

Waar die toename vandaan komt, is nog niet duidelijk. ,,Al jaren daalt het moordcijfer", vertelt misdaadjournalist Gerlof Leistra aan NOS. ,,Vorig jaar hadden we het laagste aantal moorden ooit. Ik breek er mijn hoofd over hoe het aantal opeens zo sterk gestegen kan zijn."