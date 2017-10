Zondag en maandag zomers weer dankzij orkaan

De komende dagen wordt het uitzonderlijk warm weer. Zo kunnen we zondag en maandag genieten van temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Het warme weer is te danken aan orkaan Ophelia. Deze tropische orkaan is ontstaan in de buurt van de Azoren en trekt dit weekend noordwaarts.

Volgens Weerplaza is het heel bijzonder dat er zich in de buurt van de Azoren een orkaan ontwikkelt. Als het dan toch gebeurt, blijf deze meestal beperkt tot de laagste categorie – hij tolt dan wat rond boven de Atlantische wateren en neemt vervolgens weer in kracht af. Ophelia is anders. Ze is inmiddels een orkaan van de tweede categorie en bereikt windsnelheden van 155 kilometer per uur.

De oostzijde van de orkaan stuwt warme lucht van de subtropen naar Nederland. Samen met een hogedrukgebied boven Centraal-Europa levert dat volgens Michiel Severin van Weerplaza „een snelweg van zeer warme lucht op.” Zowel zondag en maandag wordt het 20 tot 25 graden.

Ierland krijgt volle laag

Nederland heeft dus vooral profijt van de orkaan, maar dat geldt niet voor Ierland. Ophelia koerst recht op het land af en komt daar maandag aan. Het land maakt zich op voor extreem slecht weer. Ook delen van Engeland, Wales en Schotland krijgen mogelijk last van de orkaan, dit hangt af van hoe de route van Ophelia zich de komende dagen ontwikkelt. „Als ze oostelijker gaat, krijgen alle Bitse Eilanden de volle laag. Nu lijkt het erop dat Ierland de zwaarste klappen krijgt”, aldus Severin.

Ophelia zwakt waarschijnlijk af naar een zeer zware storm maar dat betekent alsnog windstoten van 130 tot 150 kilometer per uur. Daarmee wordt het de zwaarste storm voor Ierland sinds 16 september 1961. Toen trok orkaan Debbie over het eiland, met achttien dodelijke slachtoffers en veel schade als gevolg.