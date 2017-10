Vuurwerk voor de deur: een gevaarlijke traditie

Geen vuurwerk meer voor je deur tijdens de jaarwisseling: een gekoesterde wens van Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). De stichting vindt het onverantwoord dat mensen zelf vuurwerk afsteken, de gevolgen zijn namelijk veel te groot. Ze willen daarom van de jaarwisseling een gecontroleerd evenement maken, met enkel professionele vuurwerkshows.

Ieder jaar keert deze discussie weer terug en luiden (oog)artsen, milieuclubs, burgemeesters en politieke partijen de noodklok over vuurwerk en de daarmee samenhangende schade, verwondingen, vervuiling en criminaliteit. Dat is niet helemaal voor niets. Zo zijn er tijdens de jaarwisseling in 2017 zo'n 480 mensen naar de spoedeisende hulp gebracht, het jaar daarvoor ging dit om hetzelfde aantal.

Gevaarlijke traditie?

„De SMV realiseert zich dat veel mensen niet willen tornen aan typisch Nederlandse tradities, maar tegelijkertijd kan de vraag worden gesteld hoeveel schade en slachtoffers er nodig zijn om onze traditionele vuurwerktraditie te wijzigen", stelt de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Naast centrale vuurwerkshows ziet de stichting ook heil in vuurwerkvrije zones. In gemeenten die dat organiseren is sprake van minder schade en minder geweld.

De vuurwerkbranche denkt er anders over en vindt het complete onzin. Ze zeggen dat kleinschalig vuurwerk afsteken voor de deur een traditie is, die niet mag verdwijnen.

Vuurwerkmanifest

Twee jaar geleden werd er nog een vuurwerkmanifest opgesteld, waarbij het verbod op de verkoop van vuurwerk aangekaart werd. Dit manifest loopt nog steeds, het doel is om uiterlijk in 2020 een verbod op consumentenvuurwerk te krijgen. Of dit daadwerkelijk gaat lukken, blijft voorlopig de vraag.