MediaMarkt verkoopt kant-en-klare bruiloft

Geen stofzuiger of een broodrooster, maar een compleet bruiloftpakket. Dat ligt vanaf vandaag in de schappen bij MediaMarkt. Het pakket ligt er in de vorm van een voucher, die je voor 9.499 euro kunt afrekenen bij de kassa.

In dat pakket zit onder andere een bruidsjurk van Mary Borsato, visagie, een maatpak van Rietbergh, trouwringen en een bruidstaart. Oh, en je krijgt Divorce-acteur Dirk Zeelenberg als trouwambtenaar.

'Eiland te koop'

De reden dat de elektronicawinkel nu met deze stunt komt? Het wilde weer eens „iets anders verkopen dan de normale artikelen zoals die koelkast of televisie." Behalve de bruiloft kunnen liefhebbers er deze week tijdens ook terecht voor spijkerbroeken van Jack & Jones, boxershorts, een mini-cruise en luxe hotelovernachtingen.

De winkelketen heeft al eerder merkwaardige acties gehad. Zo ontstond er in 2014 tijdens een actie een stormloop op Uggs. In 2015 had de keten negen eilanden in de aanbieding. Voor 11 miljoen euro kon je eigenaar worden van een privégebiedje op de Bahamas.

'Toppers in de trouwbranche'

Een bruiloft organiseren kan een behoorlijke klus zijn, dus zo'n pakket lijkt een uitweg voor wie geen zeeën van tijd heeft. „Nu heb je in één klap al je leveranciers bij elkaar", zegt Marit Smit van de trouwblog Girls of honour. „Ook de prijs is goed, want er staan echt topleveranciers tussen. De bruidstaart komt van Sugarlips Cakes, het haar en make-up krijg je van The Beautiful Bride Company en Rietbergh trouwpakken zorgt voor het pak. Dat zijn wel echt toppers in de trouwbranche."

Maar volgens de trouwexpert mist het belangrijkste. „Je hebt nog geen locatie en fotograaf. En het leukste deel van een bruiloft plannen mist, want je kan niet zelf lekker gaan uitzoeken welke leveranciers bij júllie passen. Je zit hier echt vast aan een paar leveranciers."

„Ik weet niet of ik het zelf zou doen", besluit ze. „Als je toch al zoveel geld uitgeeft aan een bruiloft, dan is het veel leuker om ook alles samen uit te zoeken."

