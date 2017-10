Joyrider (20) rijdt auto van vader in de sloot

Het leek misschien zo'n goed idee. Even een rondje met de auto van je vader gaan rijden op zondagochtend. Helaas pakte het iets minder goed uit, want de 20-jarige jongen uit Hoorn belandde in de sloot.

Gedronken

De jongen had geen rijbewijs en of hij het voorval zich nog goed kan herinneren is de vraag, want volgens de politie had hij gedronken. Hij weet in ieder geval wel dat-ie niet goed bezig was, want zijn natte kleren had hij thuis verstopt onder zijn bed.

Zijn vader dacht dat de auto was gestolen en waarschuwde de politie. Maar die vond de auto niet veel later in de sloot. De natte schoenen van de zoon stonden in de hal en verraadden dat hij degene was die er zondagochtend met de auto vandoor was gegaan. De jongen is inmiddels opgepakt.

