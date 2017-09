Nederlands paspoort van vier jihadisten afgepakt

Minister Stef Blok van veiligheid en justitie heeft het Nederlandse paspoort van vier jihadisten ingetrokken. De vier hebben zich volgens de minister aangesloten bij een terroristische organisatie en verblijven volgens hem nu in Syrië. Door hun status als ongewenst vreemdeling kunnen de jihadisten niet meer naar Nederland of een ander Schengenland.

De vier 'ex-Nederlanders' hebben nu alleen nog de Marokkaanse nationaliteit. Het afnemen van het Nederlandse paspoort is niet mogelijk bij mensen zonder dubbele nationaliteit, omdat ze dan staatloos zouden worden. Dat is in strijd met Artikel 15 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Het is de eerste keer dat de Nederlandse nationaliteit van jihadisten wordt afgepakt die nog niet zijn veroordeeld. Dat is sinds begin dit jaar mogelijk, toen de Eerste Kamer instemde met de nieuwe wet die de minister deze bevoegdheid geeft. De meerderheid was klein: onder meer D66, PvdA, GroenLinks en SP stemden tegen de nieuwe wet.

De intrekking gaat meteen in. De rechter toetst het besluit later nog. Blok zegt nog meer jihadisten in het vizier te hebben, die mogelijk met dezelfde maatregel te maken krijgen.