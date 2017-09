Marilyn (32): Aangifte lijkt soms erg snel gedaan

Marilyn Fikenscher (32) uit Den Haag is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie, parket Den Haag en valt in die functie onder het Ministerie Veiligheid en Justitie. Als zij beheerder was van de schatkist dan zou dit haar troonrede zijn.

Er gaat heel veel goed binnen mijn vakgebied. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse rechtstaat één van de besten ter wereld is. Zo hebben we de laatste jaren ook veel meer aandacht voor de context van een zaak. Een steen door de ruit kan bijvoorbeeld een vernieling zijn, maar ook een bedreiging. Dat is afhankelijk van de context. We kijken ook meer naar een eventueel achterliggend probleem. Als iemand uit geldnood eten steelt, dan moet ie misschien hulp hebben bij het aanvragen van een uitkering. Ik kan daarvoor dan contacten leggen en dingen in gang zetten.

Rechters straffen helemaal niet zo soft

Wat beter kan is dat strafeisen en straffen beter uitgelegd moeten worden aan de samenleving. Nederlandse rechters straffen in vergelijking met hun buitenlandse collega’s best streng, maar toch wordt gedacht dat wij in Nederland soft zijn. Dus moeten we nog beter uitleggen wat we doen en waarom we dat doen.

Waar ik tegenaan loop op het werk, is dat ik merk dat de bezuinigingen bij de politie weerslag hebben op ons werk. Als er minder politiemensen beschikbaar zijn, betekent dat ook dat er minder misdrijven worden opgelost.

Niet iedereen hoort in gevangenis

Als ik beheerder van de schatkist was, dan zou je direct een paar miljoen extra besteden aan de zorg. Te vaak wordt gedacht dat strafrecht een soort duizend-dingen-doekje voor maatschappelijke problemen is, zo ook voor verwarde personen. Niet alle verwarde personen die een strafbaar feit plegen horen thuis in de gevangenis.

Waar laat de regering volgens mij nog te vaak steken vallen? We hebben in Nederland een scheiding der machten. Dus ik vind het niet aan mij als officier van justitie om daar iets over te zeggen. En dat zou omgekeerd dus eigenlijk ook voor de politiek in de richting van de rechtspraak moeten gelden. Maar wat minder incidentenpolitiek zou misschien een goed begin zijn...

Mijn boodschap voor de samenleving is deze. Ik zie veel oneigenlijk gebruik van het strafrecht. Ruzies tussen exen, de buurman die een gat in je heg heeft geknipt: een aangifte lijkt soms wel erg snel gedaan. Terwijl de oplossing in bepaalde kwesties echt simpeler is: gedraag je als een volwassene, zeg ‘sorry’ als je iets niet goed hebt gedaan en wees gewoon eens wat milder voor elkaar.