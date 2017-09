Man opgepakt om gif in babyvoeding

De Duitse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht gif in onder meer babyvoeding te hebben gestopt. De dader liet eerder deze maand in een brief aan de politie weten het gif in voeding van verschillende supermarkten te hebben gestopt. Hij probeerde de bedrijven voor miljoenen euro’s af te persen.

Het staat volgens de politie nog niet vast dat de aangehouden man de gezochte verdachte in de afpersingszaak is. De man werd opgepakt in het plaatsje Tübingen in het zuiden van Duitsland. Hij wordt momenteel verhoord, zo meldt de Duitse politie.

Het gif zou in onder meer babyvoeding van Aldi, Lidl, DM en Rewe in Zuid-Duitsland zijn verspreidt. De schappen van sommige supermarkten zijn leeggehaald. In de dreigbrief stond ook dat de man van plan was supermarkten in het buitenland aan te vallen en andere voedingsmiddelen te vergiftigen als er geen grote som geld werd betaald.

Zoet smakend middel

De gevonden babyproducten waren vergiftigd met ethyleenglycol: een zoet smakend middel dat wordt gebruikt in antivries. Volgens justitie in Duitsland is 30 milliliter van de stof voor volwassenen al levensgevaarlijk.

De politie had snel videobeelden van de verdachte in haar bezit waarin te zien is hoe de man artikelen in supermarktschappen legt. Zo konden zij een daderprofiel schetsen.