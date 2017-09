Burgemeester (33): Pluk criminelen helemaal kaal

Joris Bengevoord (33) uit Winterswijk is burgemeester en valt in die functie onder het Ministerie Binnenlandse Zaken. Als hij beheerder was van de schatkist dan zou dit zijn troonrede zijn.

Voor veel mensen is het beeld van de burgemeester dat van een wat belegen, blanke mannelijke bestuurder. Gelukkig zie je de laatste tijd dat ook onze beroepsgroep steeds diverser wordt. Dat is een compliment aan de Commissarissen van de Koning en de gemeenteraden die zo meer diversiteit in het burgemeesterskorps brengen.

Zet Randstad-bril eens af

Wat beter kan? Nog te vaak lijkt beleid gemaakt door de bril van de Randstad. Maar er wonen ook mensen buiten de Randstad! Beleid gemaakt om problemen in de Randstad aan te pakken, kan daar buiten juist averechts uitpakken. Zo staat de fusietoets in het onderwijs, bedacht om excessen met te grote scholen te voorkomen, de ontwikkeling van onze scholen in de Achterhoek soms in de weg. Zij hebben juist moeite om leerlingen aan te trekken.

Dilemma’s waar ik tegenaan loop in mij werk is dat ik merk dat er een steeds grotere groep in de samenleving komt die een afkeer heeft van alles wat met de overheid te maken heeft. Zij voelen zich niet begrepen, hebben geen perspectief, nemen afstand en doen niet meer mee. De overheid moet zichzelf de opdracht geven ook deze mensen er weer bij te trekken.

Als ik namens de regering extra geld mocht investeren dan zou ik een maatregel invoeren die niet direct geld kost, maar die maatschappelijk veel oplevert. Als gemeenten gaan we steeds vaker schouder aan schouder met Belastingdienst, politie en andere overheden de strijd aan met de georganiseerde criminaliteit. Gevangenisstraffen zijn dan mooi, maar worden door de criminelen ingecalculeerd. We moeten zorgen dat criminaliteit niet loont en daarom veel meer geld afpakken. Geld dat we afpakken moeten we daarna niet laten terugvloeien naar de algemene schatkist, maar inzetten in de strijd tegen criminaliteit.

Mijn boodschap voor de samenleving? We moeten veel vaker met elkaar de dialoog aangaan, elkaar aankijken en niet met de ruggen tegen elkaar aan staan.