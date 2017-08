Gelukkig! Het wordt nog even zomer

We moeten nog een paar dagen doorbijten, maar er komt een zomerse dag! Dag? Ja, dag. Weeronline meldt dat woensdag de eerste echte zomerse dag van augustus wordt. En tevens de laatste.

Maar goed, beter iets dan niets. Woensdag wordt het, met veel zon, zomers warm in Nederland met maxima van 25-28 graden. Het wordt ook een prima stranddag, want er zal een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten waaien. Daardoor wordt het op de westelijke stranden net zo warm als in het binnenland. Alleen op plekken waar de wind vanaf het water waait, zoals op de Wadden en een aantal plaatsen in Zeeland, blijft de temperatuur onder de 25 graden steken.

Terug naar 22 graden

„De kans is groot dat het deze maand bij één zomerse dag blijft”, meldt een woordvoerder van Weeronline. „Donderdag valt de middagtemperatuur waarschijnlijk terug naar 22 graden. De kans op zomerse temperaturen bedraagt de rest van de maand slechts 20 procent.”

Daar moeten we het dus mee doen. Normaal telt augustus minstens zeven zomerse dagen (+25 graden) en één tropische dag (30+). De laatste keer dat we in augustus zo weinig officiële zomerse dagen beleefden, was 1993. Gemiddeld is deze maand dit jaar overigens niet echt koud. Dat komt omdat het wel steeds fris is, maar extreem koude zomerdagen zijn uitgebleven.