Echt waar: we nemen minder handbagage mee

Je zou het van veel medepassagiers niet zeggen als ze hun koffer of tas in het bagagerek van het vliegtuig staan te proppen, maar onderzoek wijst het toch echt uit: gemiddeld nemen we als Nederlandse reizigers minder handbagage mee.

In twee jaar tijd

En niet zo’n beetje minder ook. In vergelijking met twee jaar geleden neemt 36,5 procent van de reizigers minder mee in de handbagage. Online vliegticketaanbieder Vliegtickets.nl liet dat onderzoeken en heeft de uitkomsten ervan maandag bekendgemaakt.

Vliegtickets.nl liet handbagagecijfers onderzoeken nadat het als item regelmatig in het nieuws kwam. Dan ging het weer om het formaat van de bagage, dat door veel airlines werd aangepast. Dan weer ging het over vloeistoffen en het meenemen van een laptop (bij een aantal airlines was dat tijdelijk verboden).

Naast al die Nederlanders die minder meenemen, zijn er natuurlijk ook mensen die hun handbagagegedrag helemaal niet hebben aangepast. Dat percentage ligt iets hoger, 38,7 procent.

Koffer inpakken

Door het regeltjesgeweld houden veel reizigers er bij het inpakken goed rekening mee dat er dingen uit de handbagage moeten worden gehaald. Bijna 57 procent heeft de laptop al uit de koffer voordat een douanebeambte heeft aangegeven dat dat moet. Dit geldt ook voor vloeistoffen en persoonlijke verzorgingsproducten zoals tandpasta (59,7 procent). Veel minder mensen weten dat ook een camera op de band uit de koffer of tas moet zijn (32,6 procent).