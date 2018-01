14-jarige jongen verliest hand door vuurwerk

De huurprijzen in Amsterdam blijven maar stijgen en zijn extreem hoog. Tenminste, dat vinden wij. In Groot-Brittannië liggen de huur nog een stuk hoger en dus worden er Britten naar de hoofdstad van Nederland gelokt.

Zeker door de Brexit kan het voor veel bedrijven gunstig zijn om zich in een land dat wel bij de Europese Unie blijft te gaan vestigen. Dus duiken er in Londen posters op met teksten als 'When you realise it is monthly rent, not weekly'.