Orkaan Ophelia raast af op Ierland

Ierland zet zich schrap voor orkaan Ophelia. De orkaan heeft zondagochtend windsnelheden van 185 kilometer per uur, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. ​De windsnelheden zullen in de loop van zondag nog iets afzwakken door het koelere water in de buurt van Europa. Maar desondanks kan Ierland zich opmaken voor een zeer zware storm met windstoten van 130 tot 150 kilometer per uur.

De orkaan zal naar verwachting resulteren tot de zwaarste storm die het land sinds 1961 kent. Toen trok orkaan Debbie over het eiland, met achttien dodelijke slachtoffers en veel schade als gevolg.

Code rood

Ophelia ligt nu nog tussen de Azoren en de Canarische Eilanden, maar trekt de komende dagen richting Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De Ierse weersdienst heeft voor het westen code rood afgekondigd. Er worden overstromingen en verwoestingen verwacht. In de rest van het land geldt code oranje. Ook daar kunnen zware windstoten voorkomen.

Door de komst van orkaan Ophelia rijden maandag in een deel van het land de schoolbussen niet.

Zeldzaam

Volgens Weerplaza is het zeldzaam dat een orkaan zo ver in het oosten van de Atlantische Oceaan richting Europa trekt. Meestal blijven orkanen die in de buurt van de Azoren ontstaan, beperkt tot categorie 1 en trekken ze niet richting Europa. Nu is de orkaan toegenomen tot de derde categorie.

Nederland hoeft niet bang te zijn voor het noodweer. Sterker nog, er is lekker weer op komst met 20 tot 25 graden. Dat is extreem warm voor de tijd van het jaar.