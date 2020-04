DJ's houden 'draai-marathon' van tien dagen

De Staat kondigt een bijzonder optreden aan in Rotterdam, waarbij het podium in het midden van de zaal staat. Technisch gezien best complex. „Als iets makkelijk is, is het misschien niet interessant”, stelt zanger Torre Florim.

Begin vorig jaar bracht De Staat zijn vijfde studioalbum Bubblegum uit. Na een uitverkochte clubtour en een speciaal festivaloptreden op Lowlands sluit de band uit Nijmegen deze fase uit zijn carrière af met een optreden op de RTM Stage, een nieuwe zaal van Rotterdam Ahoy, op zaterdag 17 oktober.

„We hebben ooit in Nijmegen een ‘in the round’-show gedaan, nu gaan we dat weer doen in Rotterdam”, onthult Florim. Metro spreekt de zanger in een koffiehuisje op het Mediapark, waar hij het grootste zaaloptreden van De Staat ooit toelicht. Het podium dat hij voor het optreden in gedachten heeft, moet zelfs speciaal worden gemaakt, want zoiets is niet voorhanden. „Het is wat complexer dan een normale show met het podium achterin”, zegt hij ietwat laconiek.