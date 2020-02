Dio doet het niet voor de streams

Na een radiostilte van vijf jaar brengt rapper Dio vandaag de single Luchtkastelen uit. „Het is een helse route geweest, maar ik geloof dat het het allemaal waard gaat zijn."

Het is ruim tien jaar geleden dat de als Diorno Braaf geboren hiphopartiest grote hits scoorde met Tijdmachine, Aye en Baby. In 2015 verscheen zijn laatste album De Man bij hiphoplabel TopNotch, hetzelfde jaar dat deze platenfirma een nieuwe lichting rappers lanceerde door middel van het New Wave-project, waaronder Lil’ Kleine, Ronnie Flex en Frenna. In de tussentijd is er veel veranderd en domineert Nederlandstalige hiphop de albumlijsten. Samen met singer-songwriter Gerson Main werkte Dio aan een nieuw album, dat dit voorjaar moet verschijnen. De eerste single is het titelnummer Luchtkastelen. „Ik zal de laatste zijn die zegt dat vroeger alles beter was, maar ik ga graag terug naar de tijd waar er meer authenticiteit in het Nederlandse muzieklandschap was”, zegt Dio over de nu populaire rapnummers.

Dio’s nieuwe album verschijnt bij Sony Music, nadat hij en TopNotch ruim een jaar geleden uit elkaar waren gegaan. „Die relatie was opgebrand. Dat heeft mede ook te maken met alle veranderingen die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden in de infrastructuur van TopNotch.” Kort gezegd, de prioriteiten kwamen ergens anders te liggen. Dat terwijl hij in 2018 nog op het punt stond om een album uit te brengen bij TopNotch. „Is deze muziek urgent genoeg?”, vroeg hij zich af. „Is het echt anders? Is er enige noodzaak om dit uit te brengen? Ik ben er op het laatste moment achtergekomen dat dit niet zo was. Ik heb het album teruggetrokken en mezelf kritisch gevraagd of ik nog muziek moet maken als ik niet meer het verschil kan maken, niet meer kan blijven innoveren en mezelf blijven inspireren.”

Generiek

„Daar is best een tijd over heen gegaan, terwijl ik met vragen in mijn hoofd liep waarop ik het antwoord niet wist”, vervolgt hij. „Als het antwoord was geweest dat ik had moeten stoppen, dan zou ik niet zo goed weten wat ik dan zou moeten doen.” Het album dat op de plank lag, was niet de plaat waarmee hij zijn comeback wilde maken. „Ik liet mezelf te zeer leiden door trends die er op dat moment gaande waren. Het was geen slechte muziek, het was kwalitatief goed, al ontbrak het ‘m aan authenticiteit en ik denk dat ik de beste nummers maak als ik schrijf over persoonlijke ervaringen; over dingen die ik meemaak in mijn leven of mijn visie uit over iets. Dit was gewoon een beetje generieke muziek. Het was goed, maar ik denk niet dat het echt iets had losgemaakt.”

Hij moest terug naar de basis. „Het is een zoektocht geweest naar het juiste willen doen en doen wat goed voelt. Toen merkte ik dat ik een beetje verwijderd was geraakt van waarom ik dit ooit in eerste instantie ben gaan doen; namelijk om echte verhalen te vertellen, om onderscheid te kunnen maken en om een tegengeluid te kunnen bieden. Op een gegeven moment ben ik vervallen in een hele andere modus. Dat het routine werd en dat ik het deed om de rekeningen te kunnen betalen en een zekere mate van populariteit te behouden.” Het album ging de prullenbak in en dat zorgde voor hernieuwde inspiratie voor het binnenkort te verschijnen Luchtkastelen. „Ik zag het een beetje als mijn laatste kans. Ineens hing alles ervan af. Ik wilde me niet laten leiden door industrieregels of verwachtingen van buitenaf. Vanaf dat moment leek het vanzelf te gaan.” Toch ging het mis. „In het laatste stadium van dit proces is mijn laptop uit mijn auto gestolen.”

Streams

„Alle muziek op waar ik zo hard aan had gewerkt met Gerson stond daar op. Ik had nauwelijks back-ups gemaakt, van een paar liedjes maar. Dat was ook weer een klap in mijn gezicht. Ik dacht: ‘Jezus, het wordt er niet makkelijker op!’” Reacties van fans hielpen hem er bovenop. „Ik had makkelijk kunnen opgeven en het als een teken van het universum kunnen zien dat ik toch had moet stoppen. Toen het nieuws naar buiten kwam, staken zoveel mensen me een hart onder de riem dat ik dacht: ‘Blijkbaar ik er toch een groep mensen die hierop zit te wachten.’” Nu is de muziek af, maar zonder medewerking van de nieuwe generatie rappers. „Ik wil geen artiesten uitnodigen die niet bij het verhaal passen of die ervoor zorgen dat mijn streams onhoog gaan, met alleen die reden. Ik hoop dat mensen instappen omdat ze mijn verhaal boeiend vinden en niet omdat ik een populair streamingkanon op de plaat heb staan of een leuk liedje heb gemaakt dat enkel binnen de tijdsgeest interessant is.”