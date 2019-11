Van blanco pagina naar wereldhit: op schrijfkamp met artiesten

Veel liedjes uit je favoriete playlists ontstaan tijdens writerscamps, waar producers en songschrijvers samen aan tracks werken. „Soms kom je binnen en is het in één keer raak”, aldus Niels Geusebroek.

Het is niet ongebruikelijk dat wanneer je naar de credits van een grote hit uit het afgelopen decennium kijkt je een heel rijtje aan componisten en tekstschrijvers ziet staan. Meer dan ooit werken getalenteerde tekstdichters, muzikanten, rappers en dj’s met elkaar samen. Vaak op afstand, via mail en Dropbox, maar ook geregeld via writerscamps, waar een aantal muzikale professionals bij elkaar in een ruimte worden gezet.

Een soort speeddaten

Zo ook op het writerscamp van dancelabel Spinnin’ Records en muziekuitgeverij Music AllStars Publishing, dat plaatsvindt in de fameuze Bullet Sound Studio’s, waar talloze Nederlandse artiesten hun hits opnamen. Denk aan Vriendschap van Het Goede Doel, No More Bolero’s van Gerard Joling en Iedereen Is Van De Wereld van The Scene. Aan de wand prijken foto’s van internationale grootheden die opnames maakten in het studiocomplex, uiteenlopend van Lenny Kravitz en Prince tot Falco en Radiohead.

In iedere studioruimte zitten een aantal mensen bij elkaar, vaak zonder dat ze elkaar eerder hebben gezien. In de grootste studio reageren twee Zweedse dames heel enthousiast wanneer een dj ze een beat laten horen die hij in elkaar geknutseld heeft. In een ander hok zit een zangeres achter een piano, terwijl een producer druk achter zijn beeldscherm bezig is. „We zijn net met de derde song voor vandaag begonnen”, glundert de zangeres.

In weer een andere ruimte wordt gewerkt aan een deephousetrack. „Hier komt de drop”, zegt een van de songwriters van achter haar laptop, waarna de beatmaker roept: „Dit is lekker commercieel!” Ook zanger Niels Geusebroek is er deze week bij. „Het is elke keer weer een soort speeddaten. Je ontmoet nieuwe mensen en je bent elkaar een beetje aan het aftasten. Waar begin je?”

Niels Geusebroek. / Spinnin' Records

IJsbreker

’s Ochtends komen de muzikanten binnen en na een bakkie pleur gaan ze aan het werk. „Soms zit er iets tussen je ideetjes dat anderen aanspreekt en dan is dat je vertrekpunt”, legt Geusebroek uit over hoe een liedje tot stand komt. „Ik neem vaak een gitaartje mee en die zet ik dan in eerste instantie illustratief in de hoek neer. Eerst gaan we lullen, het ijs breken en elkaar leren kennen. In veel gevallen raak je in die introductie al iets bij elkaar en dan komt die gitaar uit de koffer.”

Geusebroek komt net uit een sessie met een Braziliaanse songwriter. Daar gaat het er wat traditioneler aan toe dan in de meeste andere ruimtes: hij zit met een gitaar op schoot, zijn collega met een notitieboekje in de aanslag. „Elke keer is het idee dat je binnenkomt met je jas aan en een blanco pagina. Aan het eind van de dag, linksom of rechtsom, is er gewoon liedje.”

Ook nieuwe talenten

Naast gevestigde namen als Niels Geusebroek, Lucas & Steve en Firebeatz lopen er deze week ook opkomende talenten rond in de Bullet Sound Studio’s. De 21-jarige Brian Provoost, alias Voost, is voor het eerst bij een writerscamp aanwezig. Hij is een dj, die vooral muziek op zijn laptop maakt. „Ik wist niet met wie ik ging samenwerken voor ik hier kwam”, vertelt hij.

Naar eigen zeggen vindt hij het samenwerken met anderen nog een beetje gek. „Het is heel nieuw voor mij allemaal. Het is de eerste keer dat ik met vocalisten en songwriters samen zit. Het is leuk om bij het hele proces te zijn en iets nieuws te maken.” Even wennen dus voor de producer om op deze manier met zijn tracks aan de slag te gaan. „Maar het is wel tof dat het een andere kant op gaat dan je zelf zou verzinnen of je iets maakt waar je zelf niet op zou komen.”

Het komt voor dat er tijdens zo’n writerscamp nummers worden gemaakt die uiteindelijk grote hits worden, al erkent Geusebroek dat dit voor hem niet per se het belangrijkste is. „Wat voor mij een vaste waarde is geworden, zijn de contacten. Je ziet veel mensen hier terug, maar ook nieuwe gezichten. Dan wissel je contactgegevens uit en als ik weer naar Engeland ga, denk ik: ik ga weer met hem schrijven en misschien ontmoet je zo weer andere mensen. Soms heb ik zo wel magische momenten gehad. Af en toe krijg je een liedje niet af, maar dan heb je wel nieuwe contacten gelegd en een toffe dag gehad.”

/ Spinnin' Records

'Geen sletje voelen'

Geusebroek heeft niet de intentie iets te maken wat hij zelf niet tof vindt, in de hoop op een hit. „In mijn geval probeer ik in vooral een artistiek interessante dag te hebben”, licht hij toe. „De artisticiteit, het ambacht, de liefde heb ik oorspronkelijk had bij muziek maken moet ik voelen, anders voel ik me zo’n slet die alleen maar iets heeft gedaan waar ik zelf niet achtersta. Dat hou ik niet vol. Dat brandt je op.” Brian Provoost is tevreden met de resultaten van zijn samenwerken deze week. „Uit deze sessie is wel een leuke plaat gekomen”, zegt hij trots. „Ik hoop dat ik die verder kan gaan uitwerken.”

Spinnin’ Records viert op vrijdag 6 december zijn twintigste verjaardag in Paradiso, Amsterdam met onder anderen Bingo Players, Chocolate Puma en Gregor Salto. Twintig jaar na de oprichting van het Nederlandse dancelabel opent Spinnin’ Records nu ook zijn deuren in Azië, in samenwerking met de Aziatische tak van Warner Music. De eerste release is Feel The Light op 29 november, van da Indonesisch-Taiwanese dj Beauz.