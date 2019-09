Jim van der Zee ziet succes als stoorzender

Ruim een jaar na zijn overwinning in The Voice Of Holland brengt Jim van der Zee een plaat vol zelfgeschreven nummers uit. „The Voice heb ik altijd gezien als een promotietool voor mezelf; een podium waarmee je veel mensen kan bereiken.”

Tijdens zijn deelname aan The Voice gooide Van der Zee hoge ogen met zijn vertolkingen van hits van Bruce Springsteen, Don McLean en Chris Isaak, die allen terechtkwamen op zijn succesvolle debuutplaat Where I Come From. Sindsdien heeft hij gewerkt aan de opvolger Starting The Engine, met louter liedjes uit zijn eigen pen. „Het is een metafoor voor een proces waar ik nu nog steeds in zit”, legt hij uit over de albumtitel wanneer we hem spreken in zijn tot thuisstudio omgebouwde woning in het centrum van Amsterdam. „Het slaat op het laatste jaar.”

Album uit eigen zak

„Een jaar geleden heb ik deze studio gebouwd met het idee: ik wil een album maken en niet aan platenmaatschappijen vastzitten die mij dicteren wat ik moet doen.” Die werkmethode is een direct antwoord op de commerciële belangen rondom The Voice Of Holland, aldus de muzikant. „Het werd me duidelijk dat je een hit moet hebben om financieel interessant te zijn voor een platenmaatschappij.” Gelukkig voor hem zag zijn toenmalige platenmaatschappij 8ball al gauw in dat Van der Zee geen artiest is die eropuit is om de hitlijsten te domineren. „Het feit dat ik geld wil verdienen met muziek is iets anders dan een hit maken om geld te verdienen.”

Het album Starting The Engine heeft de zanger geheel uit eigen zak bekostigd. „Ik heb de auto verkocht die ik gewonnen heb met The Voice en heb wat geld verdiend met optredens. Daarmee heb ik dit allemaal kunnen kopen. Qua productiekosten was ik daarmee gedekt. Ik heb alles hier wat ik nodig heb.” Aanvankelijk probeerde Van der Zee nog rekening te houden met het tevreden houden van zijn fans, maar stapte vrij snel van die gedachtegang af. „Mijn ervaring is dat ik daar steeds minder mee bezig was. Het is ook een beetje een stoorzender.”

Heroïne

„In mijn achterhoofd dacht ik: het moet wel commercieel zijn of zo. Ik moet er rekening mee houden dat mensen het leuk gaan vinden of het zodanig aanpassen zodat mensen het leuk gaan vinden, maar dat is geen goede instelling. Het is wél een logische instelling die je hebt als beginnend schrijver, dat je wil dat mensen het leuk vinden. In mij ervaring werkt dat heel erg tegen. Alsof je voor iemand anders moet denken. ‘Jij moet gaan tennissen, omdat ik tennissen leuk vind.’ Dat slaat helemaal nergens op.”

Van der Zee begrijpt wel waarom bepaalde deelnemers aan The Voice na de competitie in een zwart gat terechtkomen. „Het is net heroïne wat je neemt. Je lichaam raakt gewend aan een bepaalde drug. Het gaat sowieso weg, want The Voice gaat niet door, dus hoe je daarmee om moet gaan, is best lastig. Ik heb niet alle winnaars gesproken, maar ik kan me goed voorstellen dat je daardoor in een existentiële crisis komt en niet kan functioneren zoals je zou willen en niet bereikt wat je zou kunnen bereiken.”

Songfestival

„Bij The Voice hoor je altijd de vraag: waarom hoor je niks meer van de winnaars? Dat komt denk ik gedeeltelijk door iets waar je aan gewend raakt. Je behaalt je succes al voordat je het verdiend hebt. Je hormonen, je geest, je brein, je lichaam denken dat je heel veel bereikt hebt omdat tig miljoen mensen naar je kijken en omdat je wordt herkend op straat. Die ervaring heb je al, wat overigens veel minder leuk is dan je denkt dat het is. Daarna gaat het op een bepaalde manier altijd achteruit. Zelfs Maan, die perfect in dat systeem past, heeft alsnog geen 3 miljoen mensen die wekelijks naar haar concert kijken.”

Een van de meest opmerkelijke nummers op zijn nieuwe album is de ballad I Will Go On, dat handelt over depressies. Van der Zee onthult dat dit nummer in de race was voor het Eurovisie Songfestival. „Ik heb I Will Go On vorige keer opgestuurd, maar er werd nét niet voor gekozen. Het was wel een optie, volgens mij.” Waarom het niet als winnaar uit de bus kwam, maar wel Arcade van Duncan Laurence, weet hij niet. „Het gaat allemaal een beetje geheimzinnig.” De zanger geeft aan dat hij voor komend jaar best weer een liedje zou willen insturen naar de selectiecommissie. „Maar ik ben er heel relaxt in. Ik heb wel ineens inspiratie! Misschien ga ik zo wel iets schrijven.”

De 55-data tellende tournee van Jim van der Zee start op 2 oktober.