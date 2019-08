Groeten uit Sziget 2: Bijzonder, 'gek', hilarisch

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 2: (vooral) buiten de muziek om. Sziget heeft zóveel te bieden, dat je er haast duizelig van wordt. Daarom een greep uit 'bijzonder, 'gek', hilarisch' als je een dagje over het 108 hectare grote eiland banjert / sloft / loopt.

In deel 1 schreven we het al: kennismaken met dit bijzondere festival betekent ronddolen, je vergapen en je realiseren dat je dit morgen vast nog eens over doet: want wat is er véél. Dat deden we dus. Wat bleek: we hadden de helft nog niet gezien (en nu waarschijnlijk nog niet). We proberen Sziget neer te zetten in beeld, want eerlijk gezegd moet je het 'gewoon' gezien hebben. Wie weet denk je: 'Nou, volgend jaar...' Doen is onze tip!

Jane Goodall

Metro nam net een hap van Chinese kip met bami toen plotseling Jane Goodall op de main stage verscheen. De wereldberoemde 85-jarige Britse antropologe en biologe, die veertig jaar studeerde op het sociale leven van de chimpansee, hield een krachtig betoog over de aarde waarop we een beetje zuinig moeten zijn en de apen in het bijzonder. En slik, zie dat kleine meisje met een aapje als aandachtig toeschouwer eens...

Ben je net de poort (en beroemde brug) gepasseerd trouwens, dan word je hartelijk welkom geheten door een buitenaardse robot uit Transformers. Heel aardig.

Tenten, misschien las je het in deel 1, staan hier op het festivalterrein. Tussen de bomen, naast de hamburgertent, de een met een fiets ervoor, de ander werkelijk pal naast een podium.

Kunst, meedoen, trommelen

Je hebt op Sziget ongeveer 10 seconden om iets te bekijken (langer mag), om iets anders niet te missen. Kunst om even mee op de foto te gaan. Een pad vol levende standbeelden is oogstrelend, met mensen een orkest vormen op een trommel/drummachine, schrikken van weer een levend standbeeld, een kind dat muziek maakt op een futuristisch apparaat door simpelweg de fietstrappers rond te draaien, enorme poppen waarmee je kunt dansen (zware job voor de poppenspelers!), een man of pop aan een boom waarvan je eerst even niet weet of hij echt is... zo kunnen we nog wel vierduizend foto's plaatsen.

Before I die, I want to...

Leuk en drukbezocht is de wand 'Before I die', waarop je mag schrijven wat je nog wilt doen voor het te laat is. De twee uitersten die Metro las waren 'Make the world great again' en 'Anal with Katy Perry'. Okay.

Zomaar tegenkomen

Toevallig iets tegenkomen gebeurt je op Sziget de hele dag. Een enorme kameel die kan eten en plassen en drommen toeschouwers trekt bijvoorbeeld. Of een enorme tafel met stoelen om uit te rusten. Een podium vol klassiek geschoolde muzikanten uit Hongarije, waarbij een jongetje een paar minuten dirigent mag spelen. Dan weer doemt opeens een Duitse supermarkt op, want tja, boodschappen moeten ook worden gedaan. En aan het eind van de dag denk je dat je achttien Dreher te veel gezopen hebt, als je een kerstwereld binnenstapt. Een colamerk heeft ervoor gezorgd dat je schitterende foto's kunt maken, terwijl de sneeuw op je neer dwarrelt.

Even kind zijn

Een spelletjesweide daar hollen we snel overheen zou je denken. Nou nee. Het kind keert er onmiddellijk in de festivalgangers terug. Er zijn veel spellen te doen, heel veel. Spellen waarvan je de naam al sinds je zesde vergeten bent. En dat skilopen met je vrienden... als je die latten ziet liggen, wil er toch meteen op? En dat bordje in de lucht houden op een stokkie: dat lukte je vroeger toch zeker een minuut? Ook de verslaggever ging voor de bijl natuurlijk, zie foto drie en vier.

Edje is er weer

De weg vervolgend kwamen we Ed Sheeran weer tegen. Die was er de vorige dag ook al, toen op main stage, en vond het blijkbaar gezellig. En wat te denken van theatergroep Elephants Laugh uit Zuid-Korea? Theater onder water zullen we maar zeggen.

Oh ja, muziek!

We zouden het haast vergeten, maar er was op Sziget dag 2 muziek ook. Omdat we op deze dag voor het randgebeuren gingen, een piepklein foto-overzichtje uit tientallen optredens. Van boven naar onder: Richard Ashcroft (vroeger The Verve), het Schotse Franz Ferdinand, Yungblud en dag 2-headliner The 1975.

Op dag 3 treft Metro de Rotterdamse zangeres Naaz. Zij staat voor het eerst op Sziget en is zelf nog nooit naar een festival geweest. Tot morgen, dan lees je Naaz' avontuur terug!