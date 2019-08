Groeten uit Sziget 1: kennismaking en dringen bij Ed

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 1 - een uitgebreide aftrap - de kennismaking (en headliner Ed Sheeran).

Vier treinstationnetjes (10 minuten) scheiden ons slechts van het Sziget Festival. Vanaf de beroemde brug Margit Híd boemelen, piepen en kraken we in een oude trein naar station Filatorigát, eindpunt voor de Sziget Festivalgangers. We zitten op banken van – waar zie je het nog – licht- en donkerbruin stof. Het bloemetjesmotief had niet misstaan als behang op de Nederlandse muren van de jaren zeventig en tachtig. Het is de eerste (schattige) kennismaking met een plek waar al zoveel duizenden Nederlanders zijn geweest: Sziget.

Brug met vlaggen

Zij die er al eens bij waren: het betreden van de overbekende vlaggenbrug geeft je echt het gevoel van ‘dit brengt me op Sziget’. Op, omdat dit nu 27 jaar oude festival wordt gehouden op het Óbuda-eiland, liggend in de Donau. Sziget betekent ook heel simpel eiland, veel moeilijker hebben ze het in de Hongaarse hoofdstad niet gemaakt. In de loop der jaren kwamen nogal wat prachtige namen richting het Oostblokfestival: David Bowie (1997), Oasis (2000), Prince (2011), Snoop Dogg (2012), David Guetta (2013), Robbie Williams (2015), Hardwell (2016) en P!nk (2017) om maar een ieniemienie-aantal grote namen te noemen. Dit jaar staan onder meer Martin Garrix, Post Malone, Florence + The Machine, Foo Fighters en op de eerste dag niemand minder dan Ed Sheeran op het programma.

Metro's Erik Jonk gaat voor het eerst de beroemde Szigetburg betreden.

1000 optredens

We hebben het dan alleen nog maar over de main stage, waarop dagelijks tussen 16.00 en 23.00 uur vijf concerten worden gegeven en een (wel enigszins in het programmaboekje aangekondigde) verrassing staat te wachten. Op het 108 hectare grote eiland worden in zeven dagen tijd namelijk 1000 optredens op 60 (!) podia gegeven. Een half miljoen mensen worden verspreid over de week verwacht. Die half miljoen lijkt op dag 1 al op Sziget afgekomen trouwens, want tja, meneer Ed Sheeran is in the house. Daarover later meer. De verrassing op dag 1 is overigens een groot en aandoenlijk kinderkoor dat ons met lieve stemmen laat weten dat het niet uitmaakt uit welk land je komt, van wie je houdt en welke kleur je hebt.

Het kinderkoor Superar Children's Choir. / Tamas Soki | EPA

Tentjes op het festivalterrein

Wat Metro vooraf van Sziget wist? Ondergetekende, verslaggever Erik Jonk, kende wat verhalen van mensen die er al geweest waren. Hij zag op foto’s vaak heel veel vlaggen in het publiek, een beetje à la het Britse Glastonbury. Maar vooral: de tentjes. De tentjes? Nou en of, dat is misschien wel het meest bijzondere aan Sziget. Campinggangers staan niet op ‘een’ camping, want nee, het hele festivalterrein is ‘de’ camping. Mensen die met een tent naar Sziget komen zetten hun slaapplaats tussen de bomen, maar eigenlijk gewoon tussen de podia op. In vroeger tijden zette je daar ook je auto nog eens naast, als je die had. Dat laatste is voorbij. Hoewel het bij Metro bekend was: het tentjesfenomeen is geweldig (al moeten we er stiekem ook niet aan denken om daar te staan, wetende dat onze AirBnb in het centrum van Budapest een paar heerlijke bedden heeft). Maar nogmaals: een tien voor de tentjes, chapeau.

Biertje, peace en tent op het festivalterrein. / Metro

Ronddolen en Zwarte Cross

De kennismakingsdag met dit bijzondere festival betekent ronddolen, je vergapen en je realiseren dat je dit morgen vast nog eens over doet: want wat is er véél. De creativiteit die in de podia is gestoken is bewonderenswaardig, zo valt een stage op die een kunstvuilnisbelt genoemd kan worden. Voor het kunstwerk staat de band. Alle podia hebben overigens sponsornamen als Mastercard, Bacardí, Samsung en Ibis, maar dat begrijpen we dan ook wel weer. Voor niets gaat de zon op. Het vergapen gaat verder van Art-zône tot beachvolleybalveld, van drumtoren waarop festivalgangers zich uitleven tot bungee jumpen vanaf afgrijselijke hoogte. Nu vergeten we 752.908 dingen, daarover later deze week meer. „Jij kent heel wat festivals, waar vergelijk je Sziget nou het meeste mee?”, vraagt Metro’s medefestivalganger. Er moet even worden nagedacht. Je vindt hier namelijk de grote namen van Pinkpop en Rock Werchter, de pareltjes van een festival als Down The Rabbit Hole en het van-alles-te-doen-gehalte van Lowlands. Maar toch luidt het antwoord de Zwarte Cross. Al komt er in de Achterhoek veel meer theater, stunts en motorcross bij kijken en draait het in Budapest vooral om de muziek. Als het om creativiteit en grootsheid gaat, dan liggen Sziget en Zwarte Cross na een aanblik van een paar uurtjes het dichtst bij elkaar.

Het 'kunstvuilnisbeltpodium' (althans, dat zag Metro). / Didier Messens | Getty Images

Op de foto in een hartje. / Tamas Soki | EPA

Bier in blik

De Zwarte Cross betekent ook ‘biér!’. Nou, dat lust men op Sziget ook, hoewel in wat minder liters de neus. Wat echter direct opvalt: hier worden gewoon halve liters in blik verkocht. Dat zag Metro nooit eerder. Nog maar kort geleden stonden we in het Belgische Werchter en moesten we bij 37 graden ons dopje van de waterfles inleveren. Hou toch óp met die onzin. Alsof ik een flesje naar Mumford & Sons zou smijten... Nee, hoera voor Hongarije! Gewoon halve liters in blik van het smakelijke lokale Dreher en klokken maar. Boodschap voor Rock Werchter: de Szigetganger deponeert z’n halve-literblikken in de vuilnisbak. Je vindt er werkelijk niet één op de grond (behalve eentje voor onderstaande foto dan).

Metro

Jain en dringen bij Sheeran

Als het om de artiesten van Sziget-dag 1 gaat, dan pikken we Jain en Ed Sheeran er nog even uit. De Franse Jain (27) is een dame van de wereld, die in het Midden-Oosten woonde, maar ook in Congo-Brazzaville. Ze trakteerde de muziekliefhebber als eerste met Come, een nummer dat vooral een hit werd in Europa en een wonderschone videoclip had. Vooruit, hier zie je hem nog een keertje.

Jain verscheen in Hongarije eens niet in haar zwarte nonnenjurk met wit randje. Ze huppelde en sprong nu genietend over de stage in knalblauw pak.

Tamas Soki | EPA

De man die volgde zorgde voor een volksoploop. Ed Sheeran zou wel eens dé man van Sziget 2019 kunnen worden. Voor de meeste mensen positief, voor een flink aantal ook niet. Het was simpelweg te druk en dat is jammer (en ook onbegrijpelijk). Wie goed stond heeft het geweldig gehad, zo was op social media ook te merken. Toevallig stond Metro tussen het publiek dat alleen maar vocht voor z’n plek en waarbij velen het festival-motto Sziget, Island of Freedom, compleet vergeten waren. Ook de drukte klonk door op social media (‘worst nightmare ever’). Of zoals een Nederlandse bezoeker luid en duidelijk schreeuwde: „Sziget is gewoon een kútfestival!”

Didier Messens | Getty Images

Tweede kans

Als de organisatie zoveel mogelijk mensen een plezier dacht te doen met Ed Sheeran: nee, zo werkt het niet. Een geldkwestie en binnenharken wat je kunt binnenharken? Wie weet. Hoe dan ook, het merendeel heeft van Sheeran kunnen geniet, Metro helaas even niet. Donderdag een tweede kans, want bijzonder is Sziget hoe dan ook. En met toekomstige headliners als The 1975 en The National zal het door een mindere verkoop van dagkaarten prima te doen zijn. Maar we vrezen op dit moment toch een beetje de dagen van Martin Garrix, Post Malone en Foo Figters. Tot morgen!